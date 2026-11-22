Con el objetivo de optimizar sus competencias, funciones y capacidades institucionales, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto legislativo orientado a establecer disposiciones para fortalecer y modernizar la gestión y organización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La medida fue oficializada a través del Decreto Legislativo 1747, publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano el sábado 21 de noviembre de 2026.

La norma busca optimizar el ejercicio de sus competencias en fortalecer la seguridad y la inteligencia penitenciaria, prevenir y combatir la corrupción, y garantizar una gestión eficiente, articulada y orientada a resultados. Asimismo, busca optimizar sus funciones en los ámbitos de internamiento y medio abierto, y fortalecer los procesos y reinserción social.

PRINCIPALES MEDIDAS

Inteligencia Penitenciaria

El Decreto Legislativo 1747 precisa que el INPE, en el ejercicio de sus competencias, desarrolla acciones sobre inteligencia penitenciaria mediante la obtención, recopilación, procesamiento y análisis de información para identificar y anticipar amenazas, riesgos y vulnerabilidades.

Así como orientar acciones de prevención, cuando afecten la seguridad penitenciaria, el orden y la disciplina, la integridad institucional o el cumplimiento de los fines de la ejecución penal en los ámbitos intramuros y extramuros.

Tribunal Disciplinario

En materia de control institucional, la norma establece que el INPE contará con un Tribunal Disciplinario como órgano resolutivo, con autonomía técnica y funcional, encargado de resolver los procesos administrativos disciplinarios contra el personal de la institución.

Reinserción

La norma también establece que el INPE es el encargado de realizar el tratamiento penitenciario y los modelos de intervención en reinserción social, mediante intervenciones diferenciadas, progresivas e individualizadas, así como desarrollar las acciones necesarias para la preparación del egreso.

Asimismo, contempla acciones de asistencia postpenitenciaria, seguimiento y vigilancia de las personas que egresan de los establecimientos penitenciarios. Estas incluyen la vigilancia electrónica personal y el desarrollo de capacidades orientadas a facilitar su reinserción en la sociedad

Digitalización progresiva

En cuanto a la modernización, se establece la implementación progresiva de la digitalización, interoperabilidad y gestión electrónica de los registros penitenciarios correspondientes, entre otros, a las visitas, ingresos, egresos y traslados de las personas privadas de libertad.

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