Con el objetivo de optimizar las capacidades estatales de prevención y respuesta ante la delincuencia, el Ejecutivo aprobó un decreto legislativo que da origen al Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (RENOCTE). Esta herramienta busca enfrentar de manera más efectiva a las bandas delictivas que recurren a métodos propios del terrorismo en sus operaciones.

La normativa, que introduce modificaciones directas en la Ley contra el crimen organizado, define a esta nueva plataforma como una fuente oficial de datos y un repositorio de carácter administrativo. El manejo y la implementación del sistema recaerán sobre la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA), entidad que deberá resguardar información calificada estrictamente como secreta.

Para que una agrupación delictiva sea incorporada en esta base de datos, el decreto establece dos vías específicas de sustento legal. La primera responde al ámbito judicial, activándose tras la formalización de una investigación preparatoria, la aplicación de medidas de coerción personal o el dictado de sentencias condenatorias vinculadas al delito contemplado en el artículo 317-C del Código Penal.

El segundo mecanismo depende directamente del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (COSEDENA). Este organismo podrá emitir una declaratoria oficial respaldada en reportes de inteligencia o de seguridad nacional, siempre que se verifiquen los parámetros estipulados en el artículo 36 de la norma modificada.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para proceder con la inclusión de una banda en el RENOCTE mediante declaratoria, el COSEDENA deberá comprobar el cumplimiento de tres condiciones fundamentales. En primer lugar, es indispensable acreditar que la agrupación posee una estructura delictiva debidamente organizada y con niveles jerárquicos definidos.

Asimismo, se evaluará la planificación, promoción o ejecución de ataques perpetrados mediante el uso de explosivos o armamento, ya sea de uso civil o de guerra. Estas acciones violentas deben estar dirigidas contra ciudadanos, inmuebles residenciales, unidades de transporte, servicios públicos, infraestructura esencial o cualquier rubro de la actividad económica.

Finalmente, la evaluación exigirá demostrar que el accionar de la organización persigue la obtención de un lucro ilegítimo o un beneficio de índole patrimonial, diferenciando así sus móviles dentro del marco legal vigente.

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