El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró en situación de emergencia, por un plazo de hasta ocho meses, las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento de combustibles en todo el territorio nacional. Con ello, el Gobierno busca evitar interrupciones en el suministro ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño sobre la infraestructura energética y las rutas de transporte.

La Resolución Ministerial N.° 490-2026-MINEM/DM, publicada este miércoles 18 de noviembre en El Peruano, comprende las etapas de procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo (GLP). El plazo se cuenta desde el día siguiente de su publicación.

¿CUÁLES SON LAS DISPOSICIONES?

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) deberá evaluar y aprobar medidas transitorias para atender las dificultades que puedan presentarse durante la emergencia.

Estas medidas podrían incluir excepciones a determinados requisitos de los reglamentos de comercialización y seguridad de hidrocarburos, siempre bajo condiciones técnicas que permitan mantener las operaciones del sector sin descuidar la seguridad.

El Minem advirtió que las lluvias intensas, las inundaciones, los huaicos, los deslizamientos y las descargas eléctricas representan riesgos para las instalaciones de hidrocarburos, los gasoductos y las vías utilizadas para trasladar combustibles.

RIESGO DE ABASTECIMIENTO

Según la resolución, el 67% de la matriz energética depende de los hidrocarburos y el país no cuenta con capacidad instalada suficiente para reemplazarlos por otras fuentes ante una eventual interrupción. El GLP se destina principalmente al consumo residencial, aunque también se usa en vehículos, comercios e industrias.

La medida se adopta mientras el Enfen mantiene la alerta por El Niño Costero y prevé que el calentamiento del mar frente a la costa peruana alcance una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027, antes de disminuir gradualmente hasta junio.

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