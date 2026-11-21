Mediante un nuevo decreto legislativo, el Poder Ejecutivo asignó al Ministerio de Defensa la responsabilidad de gestionar las inversiones destinadas a la infraestructura penitenciaria en todo el país. Esta medida busca fortalecer los establecimientos penitenciarios y de medio libre a nivel nacional, declarando dicha tarea como de interés público y prioridad nacional.

A través de esta norma, dicha cartera ministerial asumirá de manera integral diversas etapas de los proyectos, abarcando desde la programación, formulación y evaluación, hasta la ejecución, supervisión y cierre de las obras. Todo este proceso se desarrollará bajo los parámetros establecidos en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Asimismo, el dispositivo legal faculta al sector Defensa para aprobar los lineamientos técnicos necesarios que guiarán la formulación y evaluación de estos proyectos de inversión. De esta manera, el Estado centraliza la capacidad operativa y técnica de construcción y mejora de recintos carcelarios en dicha institución.

No obstante, la normativa establece límites claros respecto al alcance de estas nuevas funciones. La asignación de competencias no incluye la administración interna de los penales ni la custodia de las personas privadas de su libertad.

Del mismo modo, las labores vinculadas al tratamiento penitenciario y los procesos de resocialización de los internos quedan excluidas de la gestión de Defensa. Todas estas atribuciones operativas y de seguridad continuarán bajo la exclusiva responsabilidad del Sector Justicia y Derechos Humanos.

TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

Respecto al respaldo económico para ejecutar estas disposiciones, el decreto legislativo precisa que las acciones previstas se financiarán con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados. Con ello, se descarta la asignación de recursos adicionales fuera de las partidas ya contempladas por las entidades participantes.

Para concretar el traspaso de atribuciones, los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Defensa deberán instalar una comisión de trabajo a través de sus órganos competentes. Este grupo tendrá un plazo máximo de cinco días calendario, contados desde la entrada en vigor de la norma, para conformarse.

Finalmente, dicha comisión será la encargada de coordinar y ejecutar el Plan de Transferencia de funciones en materia de inversiones de infraestructura penitenciaria. Este documento de gestión será aprobado mediante una Resolución Ministerial del Sector Justicia y Derechos Humanos, respetando las disposiciones de los sistemas administrativos vigentes.

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