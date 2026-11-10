Gobierno oficializa entrada en vigor de protocolo de optimización de TLC con China

El Ministerio de Relaciones Exteriores oficializó la entrada en vigor del protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y China, el cual se produjo el 1 de noviembre de 2026. El documento incorpora modificaciones destinadas a modernizar el intercambio comercial entre ambos países y establece nuevas disposiciones para facilitar las operaciones de exportación e importación.

El protocolo está compuesto por 15 artículos que actualizan siete capítulos del acuerdo comercial, en cuanto a las reglas de origen, los procedimientos aduaneros, la facilitación del comercio y las medidas sanitarias y fitosanitarias. Asimismo, incorporan cinco materias sobre comercio electrónico, competencia, cooperación en normas y evaluación de la conformidad, cadenas globales de suministro, y ambiente y comercio.

El documento fue suscrito en Lima el 14 de noviembre de 2024 por la entonces ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, y el ministro chino Wang Wentao, durante la visita del presidente Xi Jinping. Su ratificación se formalizó mediante el Decreto Supremo 035-2026-RE, del 24 de julio de 2026.

¿QUÉ CAMBIOS CONTEMPLA EL PROTOCOLO?

En el ámbito aduanero, el plazo para emitir resoluciones anticipadas sobre el origen de las mercancías se reduce de 150 a 90 días, una vez que la autoridad reciba toda la información necesaria. El protocolo también incorpora disposiciones sobre ventanillas únicas, automatización de trámites, operadores económicos autorizados, liberación de productos perecederos y proporcionalidad de las sanciones.

El acuerdo incluye, además, medidas para mejorar la transparencia sanitaria. Las decisiones sobre el reconocimiento de zonas libres o con baja presencia de plagas y enfermedades deberán comunicarse por escrito y aplicarse en un plazo razonable. Si una solicitud es rechazada, la autoridad importadora tendrá que justificar su decisión, una disposición relevante para el comercio de productos agropecuarios.

En cuanto a las cadenas de suministro, se promueven corredores logísticos, infraestructura de transporte, conectividad multimodal e interoperabilidad de documentos electrónicos, como el conocimiento de embarque digital.

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