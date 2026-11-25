El Poder Ejecutivo aprobó una reforma del Sistema Penitenciario Nacional con el objetivo de reforzar la seguridad en las cárceles, mejorar las labores de inteligencia y fortalecer los mecanismos de reinserción social de los reos.

Según el Decreto Legislativo N.° 1748, publicado este miércoles 25 de noviembre en El Peruano, la norma busca mejorar el control de los penales, anticipar posibles amenazas, reducir los riesgos de violencia y evitar que se cometan delitos desde el interior de las cárceles. El decreto deroga el Decreto Legislativo 1710, que había creado la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), y mantiene la gestión operativa en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

REFUERZO DE LA INTELIGENCIA PENITENCIARIA

Uno de los ejes de la norma es fortalecer la inteligencia penitenciaria, procesando la información necesaria para identificar vulnerabilidades que puedan comprometer la seguridad en los penales. Para ello, el Ministerio de Justicia y el INPE deberán coordinar con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) para detectar y prevenir amenazas. La medida también busca anticipar posibles conductas delictivas, dentro y fuera de los establecimientos.

PARTICIPACIÓN DE MÁS ENTIDADES DEL ESTADO

La reforma establece que el Sistema Penitenciario Nacional estará integrado por el Poder Judicial, el Ministerio Público y los gobiernos regionales y locales, además de 13 ministerios. Entre ellos figuran los de Justicia, Interior, Educación, Salud, Defensa, Transportes, Trabajo, Producción y Desarrollo e Inclusión Social.

El Ministerio de Defensa reforzará la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios, y la norma contempla la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en estas labores. El Ministerio de Transportes deberá detectar y localizar emisiones radioeléctricas no autorizadas.

LA REINSERCIÓN

El decreto dispone que distintos sectores intervengan en la reinserción social para evitar que quienes salen de prisión vuelvan a delinquir:

Educación: facilitará el acceso a programas de alfabetización, educación básica, formación técnico-productiva y educación superior tecnológica.

facilitará el acceso a programas de alfabetización, educación básica, formación técnico-productiva y educación superior tecnológica. Salud: articulará los servicios de atención física y mental, incluso después de que los reos salgan de prisión.

articulará los servicios de atención física y mental, incluso después de que los reos salgan de prisión. Trabajo: promoverá la capacitación, la certificación de competencias y las oportunidades de empleo.

Si se presentan situaciones que comprometan la seguridad penitenciaria, las instituciones involucradas deberán comunicarlas de inmediato. El reglamento del decreto deberá aprobarse en un máximo de 60 días calendario.

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