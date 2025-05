Gustavo Adrianzén: ¿cuántas mociones de censura se han presentado en su contra?

En la mira del Congreso. La recolección de firmas por parte de parlamentarios de diversas bancadas no tardó en comenzar tras las declaraciones de Gustavo Adrianzén, quien negó en su momento tener información sobre el secuestro de 13 trabajadores en Pataz.

“Se recibieron audios que presuntamente daban cuenta de estos secuestros, pero hasta la fecha no tenemos denuncias. Ahora mismo estoy revisando si algo más ha llegado y no tengo variación. No tenemos noticias de que se haya producido el hecho”, manifestó Adrianzén, cinco días antes de que los trabajadores fueran hallados sin vida.

Tras estas declaraciones, el 4 de mayo se presentó la primera moción de censura contra el jefe del Gabinete, impulsada por Edward Málaga, con un total de 35 firmas. Pocas horas después, se sumaron nuevas iniciativas con respaldo parlamentario, argumentando la inacción del Ejecutivo frente a este crimen y el agravamiento de la inseguridad en el país.

MOCIONES EN CONTRA DE ADRIANZÉN

De acuerdo con el reglamento del Congreso, se requieren al menos 33 firmas para presentar una moción de censura. Una vez admitida, esta pasa al Pleno, donde debe alcanzar 66 votos para ser aprobada.

Hemos logrado, de forma multipartidaria, 35 firmas. ¡Moción de censura contra Adrianzén, ahora! pic.twitter.com/7pIyC9AsqQ — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) May 6, 2025

La primera moción fue impulsada por Edward Málaga (no agrupado), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) y otros legisladores, logrando 35 firmas. Posteriormente, Podemos Perú presentó una segunda moción con 33 adhesiones, mientras que Acción Popular impulsó una tercera, también con más del mínimo requerido.

Además, se estaría preparando una cuarta moción por parte de Renovación Popular.

