Hospital de la Solidaridad desembolsó S/ 40 mil a favor de Pedro Spadaro, candidato de Renovación Popular, en medio de campaña electoral

La institución pública es dirigida por Luis Rubio, renunciante candidato a la alcaldía de Lima por ese partido. Spadaro ganó tres órdenes de servicio de la entidad, a cargo del partido por el que postuló.

Renzo Bambarén

Unidad de Investigación

El electo gobernador regional del Callao, Pedro Spadaro Phillips, brindó servicios profesionales al Hospital de la Solidaridad, mientras se encontraba en plena campaña electoral para las últimas elecciones regionales y municipales. Pedro Spadaro presentó su renuncia a la alcaldía provincial del Callao el 23 de marzo del 2026, para poder postular a la región por Renovación Popular, y menos de dos meses después, inició sus órdenes de servicio con la mencionada entidad, adscrita a la Municipalidad de Lima.

Según se registra en el Buscador de Proveedores, Spadaro recibió un total de S/ 40 mil vía tres órdenes de servicios por “asesoría técnica para la gerencia de servicios de salud del Sistema Metropolitano de Solidaridad (Sisol), y servicios de gestión institucional”, para la gerencia general de lo que se conoce como Hospital de la Solidaridad. La entidad es dirigida por Luis Rubio, quien también fue candidato por Renovación Popular a la alcaldía de Lima, hasta su renuncia ante la ONPE. Fue durante la gestión de Rubio en que se giraron las órdenes de servicio a Spadaro, candidato a la región Callao por el mismo partido.

La Unidad de Investigación de Latina Noticias accedió a su expediente de contratación, y solicitó y revisó los entregables, informes en los que informó a la entidad sobre su trabajo, requisito indispensable para cobrar. Se trata de reportes de apenas dos páginas, en las que ofrece de manera general las actividades a las que supuestamente se abocó.

Latina Noticias se puso en contacto con el equipo de comunicaciones de Pedro Spadaro para pedirle mayor detalles sobre la naturaleza de los servicios brindados. Sin embargo, se nos informó que el gobernador electo del Callao no ofrecería respuesta a nuestras preguntas al encontrarse fuera del país.

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