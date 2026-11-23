El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Lescano Salazar, confirmó que el Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP) será reactivado en 2027. El anuncio se produjo tras un reportaje de Punto Final que reveló que la escuela encargada de formar a los agentes penitenciarios está abandonada desde 2024.

A su salida de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Lescano indicó que “se tiene previsto que el próximo año se van a formar un grupo de agentes penitenciarios”. “Estamos visualizando que cuando tengamos los nuevos penales, contemos con el personal suficiente para cubrir todos los puestos que demanden”, dijo, en referencia a las dos cárceles que el Gobierno planea construir.

El reportaje evidenció que la institución no ha graduado ninguna promoción desde 2023 y que no ha abierto nuevas plazas en dos años. Lescano afirmó que la escuela siempre estuvo activa. “Ha estado dando cursos virtuales en algún momento, pero desde que hemos asumido la gestión, estamos dándole mayor impulso porque se necesita contar con mayor efectivos para la seguridad”, señaló.

Sobre la capacidad de la escuela, dijo: “La escuela tiene una capacidad de 500, pero tenemos que ir viendo realmente cuántos podemos formar en un año”. Admitió que podría requerirse una cifra mayor.

Asimismo, sobre los casos de corrupción vinculados a trabajadores del INPE, afirmó que “se ha estado implementando todo un sistema de contrainteligencia para detectar internamente cualquier irregularidad que podría presentarse”.

PRESIDENTA FUJIMORI TAMBIÉN ANUNCIÓ LA REACTIVACIÓN

En declaraciones a Latina Noticias durante la presentación de maquinaria para enfrentar el Fenómeno El Niño, la presidenta Keiko Fujimori adelantó que el CENECP sería reactivado. Dijo que se debe “capacitar mejor al personal del INPE” y abrir más plazas, ya que se prevé construir dos cárceles.

La mandataria también indicó que en varios penales se instalaron “retenes perimetrales”, con “refuerzo adicional con la participación de las Fuerzas Armadas”. “Yo sé que ha habido quejas por parte de personal del INPE, pero todos los funcionarios están obligados a pasar por estos retenes, incluso cuando yo misma he ido a visitar dos de los centros penitenciarios, por supuesto que yo doy el ejemplo y también paso por esos retenes”, añadió.

EGRESADOS SIN CERTIFICADO

El reportaje reveló que los 450 agentes de la última promoción aún no reciben sus certificados a nombre de la Nación, porque los trámites administrativos permanecen paralizados.

Según la investigación, entre 2024 y 2026 el número de internos aumentó de 99.448 a 107.126, y el sistema penitenciario cuenta con 7.118 trabajadores dedicados exclusivamente a labores de seguridad. El Ministerio de Justicia y el INPE informaron que solicitarán al Ministerio de Economía S/18 millones para reabrir el centro de formación y capacitar a 500 nuevos agentes en 2027.