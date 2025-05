Janet Tello: “Procesar a menores como adultos viola la Constitución y los derechos humanos”

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, se pronunció frente al proyecto de ley que busca que los adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados penalmente como adultos. En declaraciones a la prensa, la magistrada calificó la propuesta como inconstitucional y contraria a los tratados internacionales que protegen los derechos de la niñez y la adolescencia.

Tello enfatizó que muchos de los adolescentes involucrados en actos delictivos han sido previamente víctimas de abandono, violencia o discriminación, y provienen de hogares desestructurados. En ese sentido, afirmó que el Estado debería verlos primero como víctimas del sistema social y no tratarlos de inmediato como criminales.

«Que sean procesados y sancionados como adultos, viola la constitución, viola tratados internacionales, no tiene en consideración que estos adolescentes, la mayoría de veces, han sido manipulados, captados porque provienen de familias disfuncionales».

La titular del Poder Judicial recordó que en el Perú ya existe un sistema penal juvenil con enfoque restaurativo, diseñado para imponer sanciones adecuadas según la edad y contexto del menor. Este sistema no implica impunidad, sino un camino hacia la reinserción social y la no reincidencia. Señaló que enviar a adolescentes a penales de adultos no solo es injusto, sino contraproducente.

«Hay un sistema de justicia penal juvenil, con una mirada restaurativa, una justicia de resocialización. Pensar qué adolescentes van a entrar en cárceles de adultos, es prácticamente ingresarlos a las escuelas del delito», dijo a la prensa.

