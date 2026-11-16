Jeanette Alonzo Contreras, segunda regidora electa por Renovación Popular, confirmó que tomará las riendas de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratifica su negativa de acreditar a Rafael López Aliaga como burgomaestre para el periodo 2027-2030.

Acompañada por López Aliaga y la dirigencia de su partido en conferencia de prensa, la funcionaria aseguró poseer la trayectoria necesaria para administrar la capital, aunque criticó duramente el fallo del ente rector electoral.

Cuestionamientos al criterio del Jurado Nacional de Elecciones

Jeanette Alonzo calificó la postura del JNE como una vulneración a la voluntad popular de más de un millón y medio de votantes limeños que respaldaron su lista en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Además, reprochó que la institución autorizara inicialmente la candidatura de López Aliaga sin advertir impedimentos legales.

La concejala descartó que exista un intento de reelección prohibida o una infracción al artículo 194 de la Constitución Política del Perú, sustentando su postura en dos argumentos legales:

Postulación distinta: Rafael López Aliaga compitió en los comicios como candidato a primer regidor y no al sillón municipal.

Renuncia previa: El exburgomaestre dimitió a su cargo en octubre de 2025, por lo que, según el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, le correspondería recibir la acreditación.

Respaldo técnico y gestión municipal

A pesar de su desacuerdo jurídico, Jeanette Alonzo acatará la resolución oficial si recibe la habilitación formal. “Si el JNE mantiene su postura y decide darme las credenciales, asumiré este compromiso con responsabilidad, dedicación y pleno respeto a la ley. Me siento preparada y con mucha experiencia para dirigir la ciudad de Lima”, declaró.

De concretarse su designación, proyecta ejecutar el plan de gobierno de Renovación Popular articulando esfuerzos con el concejo metropolitano y los cuadros técnicos electos. En ese escenario, indicó que aprovechará la experiencia de López Aliaga, quien figura como primer regidor bajo la interpretación actual del tribunal electoral.

La postura oficial del JNE para el periodo 2027-2030

El pasado 6 de noviembre, el JNE determinó que los alcaldes salientes que postularon como primeros regidores no serán proclamados ni acreditados para liderar las comunas durante la gestión 2027-2030.

Yessica Clavijo, secretaria general del organismo, precisó que el mandato constitucional contra la reelección inmediata impide que una exautoridad edil retome el liderazgo municipal por esta vía. Asimismo, aclaró que estos funcionarios tampoco podrán asumir el despacho mediante sucesión por vacancia o suspensión desde 2027, ni tentar la alcaldía en los comicios de 2030 si llegan a ejercer el cargo.

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