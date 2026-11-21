El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció el calendario de debates electorales que reunirá a los candidatos a gobernadores regionales que participarán en la segunda vuelta de las Elecciones Regionales 2026. Las exposiciones se realizarán del 24 de noviembre al 1 de diciembre en las 15 regiones que deberán volver a las urnas para elegir a sus próximas autoridades.

Un total de 30 postulantes participará en estos encuentros, donde expondrán sus propuestas y planes de gestión para el periodo 2027-2030. La iniciativa busca brindar información a la población para que pueda comparar las alternativas políticas antes de emitir su voto.

SEGUNDA VUELTA REGIONAL: ¿QUÉ REGIONES TENDRÁN DEBATES?

Las jornadas electorales comenzarán el martes 24 de noviembre en Moquegua. Posteriormente, el cronograma continuará en diferentes regiones del país hasta completar las 15 jurisdicciones comprendidas en esta segunda etapa del proceso electoral.

Este es el calendario establecido por el organismo electoral:

Martes 24 de noviembre: Moquegua.

Jueves 26 de noviembre: Tacna y Junín.

Viernes 27 de noviembre: Tumbes, Loreto y Lima Región.

Sábado 28 de noviembre: Amazonas y Cajamarca.

Domingo 29 de noviembre: Arequipa y Puno.

Lunes 30 de noviembre: Áncash, La Libertad y Pasco.

Martes 1 de diciembre: Piura y Lambayeque.

Con esta programación, el JNE busca garantizar que los candidatos de cada circunscripción cuenten con un espacio para exponer sus planteamientos y responder a las principales preocupaciones de sus electores.

¿DÓNDE SE PODRÁN VER LOS DEBATES REGIONALES?

La ciudadanía tendrá diferentes opciones para seguir las presentaciones de los candidatos. Según informó el JNE, las transmisiones se realizarán en directo a través de los canales de televisión abierta de cada región.

Asimismo, los encuentros estarán disponibles en plataformas de streaming, en el portal oficial Voto Informado y mediante las redes sociales institucionales del organismo electoral.

Estas alternativas permitirán que los ciudadanos accedan a las intervenciones de los aspirantes, incluso si no pueden seguir las jornadas por televisión, y conozcan las propuestas de quienes buscan asumir la conducción de sus gobiernos regionales.

¿CÓMO SE ORGANIZARÁN LAS EXPOSICIONES DE LOS CANDIDATOS?

La preparación de los debates incluyó reuniones de coordinación entre el JNE y los representantes de las agrupaciones políticas que participan en la contienda. En estos espacios se definieron las condiciones para el desarrollo de las jornadas, los asuntos que serán discutidos y la metodología de participación.

También se estableció que el orden en el que intervendrán los candidatos será asignado mediante un sorteo público. Este mecanismo permitirá organizar las exposiciones bajo criterios transparentes y respetando los acuerdos alcanzados previamente.

Por otro lado, la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral (DNE) recopiló las principales demandas y preocupaciones de jóvenes y organizaciones de la sociedad civil en las regiones involucradas. Los aportes recogidos servirán como referencia para definir los contenidos que se abordarán durante los debates.

¿CUÁNDO SERÁ LA SEGUNDA ELECCIÓN REGIONAL 2026?

La segunda vuelta de las Elecciones Regionales 2026 se desarrollará el domingo 6 de diciembre, fecha en la que los ciudadanos elegirán a sus próximos gobernadores y vicegobernadores regionales.

La votación se realizará entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. y permitirá determinar qué fórmulas asumirán la administración de las regiones participantes durante el periodo 2027-2030.

De acuerdo con la convocatoria electoral, más de 12,4 millones de peruanos se encuentran habilitados para participar en esta jornada.

¿POR QUÉ HABRÁ UNA SEGUNDA VUELTA EN 15 REGIONES?

El nuevo proceso electoral se llevará a cabo únicamente en las regiones donde ninguna de las fórmulas postulantes a gobernador y vicegobernador obtuvo el 30 % de los votos válidos como mínimo durante la primera jornada electoral, realizada el pasado 4 de octubre.

Ante la ausencia de una candidatura que alcanzara ese porcentaje, las dos fórmulas que corresponden a la segunda vuelta deberán disputar nuevamente la preferencia de los electores.

En ese escenario, los debates organizados por el JNE adquieren especial importancia, pues permitirán conocer y contrastar las propuestas de los 30 candidatos que continúan en competencia. De esta manera, la población contará con mayores elementos de información para decidir quiénes estarán al frente de sus gobiernos regionales durante los próximos cuatro años.

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