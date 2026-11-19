El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró conformes 137 actas de proclamación de resultados emitidas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). La decisión consta en la Resolución N.° 4726-2026-JNE, publicada este jueves 19 de noviembre en el boletín de Normas Legales de El Peruano.

La medida forma parte de la revisión de oficio dispuesta por el JNE para garantizar la uniformidad de los criterios jurisdiccionales y verificar que la determinación de las autoridades elegidas sea correcta, tanto en sus aspectos numéricos como de orden general. Los expedientes se contrastaron con el cómputo oficial de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

En cuatro de las 137 actas, los JEE aplicaron el criterio fijado en la Resolución N.° 4557-2026-JNE sobre la interpretación del artículo 194 de la Constitución, referido a los alcaldes del periodo 2023-2026 que postularon como primeros regidores. Por ello, no requieren corrección.

Las actas validadas corresponden a elecciones regionales, provinciales y distritales de 12 jurisdicciones: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima y Loreto. En la región Lima, la conformidad alcanza a las actas de las provincias de Barranca, Cajatambo y Oyón, y del distrito de Chaclacayo.

LAS APELACIONES SIGUEN VIGENTES

El JNE precisó que la revisión de oficio no limita el derecho de las organizaciones políticas a presentar recursos de apelación, dentro de los plazos legales, contra las proclamaciones de primera instancia, siempre que cuenten con sustento numérico. Las nuevas proclamaciones que deban emitir los JEE en cumplimiento de lo ordenado por el pleno serán inapelables.

La resolución lleva las firmas del pleno del JNE e incluye el fundamento de voto del magistrado Gunther Gonzales Barrón y el voto en minoría del magistrado Aarón Oyarce Yuzzeli. Antes, el JNE había declarado conformes otros dos grupos de 427 y 1091 actas de proclamación, mediante las resoluciones N.° 4557-2026-JNE y N.° 4684-2026-JNE, esta última del 10 de noviembre.

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