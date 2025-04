JNJ: dejan al voto vacancia contra Rafael Ruiz Hidalgo tras sentencia por prevaricato

En audiencia pública de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se siguió el procedimiento de pedido de vacancia en contra de Rafael Ruiz, integrante de este organismo constitucional autónomo sindicado de haber ocultado información de una sentencia por prevaricato.

«El motivo de esta intervención es única y exclusivamente para salvaguardar el honor de la JNJ. No podemos tener como miembro que imparte justicia, que toma decisiones en nombramiento de jueces y fiscales y en la revocatoria de estos nombramientos, a un magistrado, a un consejero, que ha ocultado información de una sentencia», expuso el congresista Edwin Martínez.

«No tiene la idoneidad necesaria, no tiene la probidad suficiente como para ejercer un cargo de vital importancia para genera confianza con la población. Lo mínimo que se tiene que hacer es destituir de esta JNJ al consejero que ha cometido este delito, porque es un delito ocultar información para obtener un beneficio claro que es ser miembro de la JNJ», agregó.

Posteriormente, fue turno del abogado de Rafael Ruiz Hidalgo, quien expuso ante el Pleno los fundamentos de su defensa. Al finalizar, el propio acusado también sustentó su defensa.

“¿Acaso uno que está rehabilitado no puede reinsertarse a la sociedad y postular a un cargo público? No he cometido ningún delito de corrupción o soborno”, dijo Rafael Ruiz a la prensa tras salir de la audiencia.

La causa, finalmente, quedó al voto.

EL CASO DE RAFAEL RUIZ HIDALGO

El 28 de octubre de 2024, Rafael Manuel Ruiz Hidalgo fue designado como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pese a tener una sentencia condenatoria por el delito de prevaricato, un hecho que no fue revelado durante el proceso de selección. La designación fue realizada por una comisión especial presidida por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, e integrada por el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco.

La sentencia contra Ruiz Hidalgo data del 7 de diciembre de 2010, cuando la Sexta Sala Especializada en lo Penal de Lima lo condenó a tres años de prisión suspendida por emitir una resolución contraria a la ley mientras se desempeñaba como juez suplente del Décimo Tercer Juzgado Laboral de Lima en 2004. El fallo también inhabilitaba a Ruiz para ejercer cargos públicos durante un año, un dato crucial que fue omitido en su declaración jurada.

Durante el proceso de selección, Ruiz presentó un certificado de antecedentes penales limpio, lo que generó que la comisión especial desconociera su historial judicial. Tanto Josué Gutiérrez como el expresidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, afirmaron no tener conocimiento de esta sentencia al momento de la elección de Ruiz como integrante de la JNJ.

JNJ: CONDENADOS ESTÁN IMPEDIDOS DE SER MIEMBROS

En 2019, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia estableció que los condenados por delitos dolosos, como el prevaricato, están impedidos de ser elegidos miembros de la institución, incluso si ya cumplieron su condena. Esta normativa fue ignorada en el caso de Ruiz Hidalgo, lo que pone en entredicho la legalidad de su designación.

Según documentos obtenidos, el expediente judicial de Ruiz fue archivado por la Corte Suprema el 29 de octubre de 2024, un día después de su nombramiento en la JNJ. Esta coincidencia temporal ha generado suspicacias sobre una posible manipulación del proceso para evitar que su sentencia saliera a la luz.

Expertos legales, como Percy Castillo y Cecilia Ruiz, han señalado que la omisión de información en el proceso de selección podría constituir una falsa declaración en proceso administrativo, un delito que debería ser investigado por las autoridades competentes. Además, advierten que tanto el designado como quienes participaron en su nombramiento podrían tener responsabilidades.

A pesar de las múltiples solicitudes de información, la JNJ decidió no emitir un pronunciamiento oficial sobre la situación de Ruiz Hidalgo. Por su parte, el abogado tampoco ha respondido a los intentos de comunicación realizados por este medio.

VIDEO RECOMENDADO