Juan Fernández Jerí rechazó ser parte de un complot contra José Domingo Pérez

El jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC), Juan Fernández Jerí, negó ser parte de un complot contra el fiscal José Domingo Pérez . Esto luego de que el dominical Punto Final difundiera unos audios que son atribuidos a su autoría y que habrían sido enviados al exabogado de Fuerza Popular, Christian Salas.

«Si yo no tengo a cargo ninguna investigación, ¿de qué manera puede influir? La única influencia que yo ejerzo sobre los 126 fiscales de control que tenemos es para que cumplan el marco normativo con absoluto respeto al debido proceso en un estado constitucional de derecho en el que nos integramos en la República del Perú», remarcó.

Además, Juan Fernández Jerí indicó que la voz que se escucha en los audios no le corresponde, sino que sería una simulación de su voz. También reiteró no conocer al abogado Christian Salas ni haberse comunicado con él por ningún medio digital.

En cuanto a los congresistas, dijo solo haber tenido trato con ellos cuando ha asistido al Parlamento para tratar temas relacionados al presupuesto asignado al Ministerio Público.

«Espero que en la investigación se solicite la fuente original. Se hará un contraste de voz y se demostrará de que esa voz es abiertamente simulada. No es mi voz, es más, no son palabras que yo usualmente uso en mi diaria comunicación. Ahí se menciona una persona de nombre Christian y yo no he conversado con ningún Christian», enfatizó.

Asimismo, Juan Fernández Jerí señaló que el contenido de los audios no es nuevo, pues sería una reproducción textual que ya salió en otros medios y que, incluso, ese mismo audio les fue enviado como parte de un correo intimidatorio.

«La versión de la misma grabación nos remitieron en un audio la mañana del 17 de marzo a través de un correo amenazante, pidiéndonos renunciar al cargo si se continuaba con las investigaciones. Inmediatamente, lo trasladamos a la fiscalía competente en delito de ciberdelincuencia, la que a su vez lo trasladó a una fiscalía penal. Actualmente, está en investigación», aseguró.

¿QUÉ DICEN LOS AUDIOS ATRIBUIDOS A JUAN FERNÁNDEZ JERÍ?

Un testigo protegido, acompañado de su abogado, entregó a la Fiscalía de la Nación cuatro audios con contenido explosivo que evidenciarían un plan para favorecer a un partido político y perjudicar al fiscal anticorrupción José Domingo Pérez.

La Unidad de Investigación de Latina Noticias accedió a una copia de los audios, que forman parte de una investigación en curso. Los mensajes, enviados por WhatsApp, involucran a:

Juan Antonio Fernández Jerí , jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público desde septiembre de 2022, responsable de supervisar y sancionar a fiscales.

, jefe de la del desde septiembre de 2022, responsable de supervisar y sancionar a fiscales. Christian Salas Beteta , exabogado de Fuerza Popular en el caso por lavado de activos contra Keiko Fujimori, quien niega haber tenido comunicación con Fernández Jerí.

, exabogado de Fuerza Popular en el caso por lavado de activos contra Keiko Fujimori, quien niega haber tenido comunicación con Fernández Jerí. Una congresista de Fuerza Popular, identificada bajo el alias “Roberto” para proteger su identidad, presunta informante clave en la caída de la exfiscal Patricia Benavides.

En uno de los audios, Fernández Jerí instruye a Salas Beteta para que la congresista “Roberto” modifique su testimonio, responsabilizando a la Segunda Fiscal Suprema Penal, Delia Espinoza, y a la fiscal Marita Barreto, con el fin de perjudicar sus carreras y proteger intereses políticos.

“Christian, que la congresista hable hacia arriba. Es importante conducir a que la Segunda Suprema también fue cómplice de la caída con Barreto, con eso se caen sus aspiraciones. Dale la seguridad que, si lo confiesa, yo inmediatamente ordeno abrir investigación al fiscal”, se escucha en los audios.

Fernández Jerí también menciona directamente al fiscal José Domingo Pérez, prometiendo abrir investigaciones en su contra, lo que coincide con la apertura de seis procesos disciplinarios contra Pérez desde septiembre de 2024.

VIDEO RECOMENDADO

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ