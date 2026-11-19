La presidenta de la República, Keiko Fujimori, hizo un balance positivo de su participación en la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, realizada en Shenzhen, China. La jefa de Estado calificó las actividades desarrolladas como una oportunidad importante para fortalecer las relaciones internacionales y conseguir nuevos compromisos de cooperación en beneficio del país.

“Ha sido una agenda muy fructífera para el Perú”, manifestó la mandataria al referirse a los resultados de su visita de trabajo, durante la cual también se anunciaron aportes económicos de gobiernos asiáticos destinados al Perú.

CHINA Y COREA ANUNCIAN APOYO ECONÓMICO PARA EL PERÚ

Entre los principales resultados mencionados por Fujimori figuran los compromisos de asistencia financiera anunciados por China y Corea. Según explicó, el Gobierno chino ofreció una contribución de 45 millones de dólares, mientras que Corea comunicó un aporte adicional de 2 millones de dólares.

La presidenta consideró que estos anuncios reflejan la importancia de mantener una relación cercana con los países de la región y destacó el respaldo internacional frente a los desafíos que enfrenta el Perú.

REUNIONES CON LÍDERES DE ASIA Y ACUERDOS COMERCIALES

Otro de los aspectos que destacó la mandataria fue la posibilidad de sostener encuentros con representantes de las 21 economías que forman parte de APEC. Dentro de su agenda, mencionó las reuniones con el presidente de China, Xi Jinping; el sultán de Brunéi y el presidente de Singapur.

Asimismo, resaltó la conclusión de las negociaciones de un Acuerdo de Libre Comercio con Tailandia, proceso que se extendió durante una década y que abre nuevas perspectivas para el intercambio comercial peruano. A estas actividades se sumaron dos reuniones con representantes del sector empresarial de China y Estados Unidos, con quienes se abordaron oportunidades de inversión y cooperación económica.

PERÚ EXPUSO PREOCUPACIÓN POR LA LLEGADA DEL FEN

La mandataria explicó que transmitió a diferentes autoridades internacionales su preocupación por la intensidad que podría alcanzar este evento climático y solicitó mantener la atención sobre las necesidades del país, especialmente en las zonas donde viven las poblaciones más vulnerables.

En ese contexto, pidió respaldo internacional para atender las consecuencias que podrían afectar a numerosas comunidades y familias. La jefa de Estado agradeció particularmente la disposición expresada por China, Corea y Chile para brindar apoyo y solidaridad al Perú ante este escenario.

En su balance de actividades, Fujimori también hizo referencia al diálogo que mantuvo con el presidente chileno, José Antonio Kast. Según indicó, ambas autoridades conversaron sobre los preparativos de una próxima reunión de gabinete bilateral, espacio que permitirá continuar coordinando asuntos de interés común y fortalecer la relación entre los dos países.

PAPEL DE APEC EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Al referirse a la importancia del foro internacional, la presidenta defendió el modelo de cooperación basado en la apertura económica que promueve APEC. A su juicio, la participación peruana en este espacio permite mantener relaciones comerciales con distintas economías y generar condiciones para impulsar el desarrollo nacional.

La mandataria sostuvo que la apertura de mercados ha contribuido al crecimiento económico del Perú durante las últimas décadas, así como a la disminución de los niveles de pobreza. También señaló que estos avances deben traducirse en mejores servicios públicos y mayores oportunidades para elevar la calidad de vida de la población.

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