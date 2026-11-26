La presidenta Keiko Fujimori, durante su presentación en la CADE Ejecutivos 2026, defendió la aprobación de su gobierno para extender la adenda de Cálidda que busca masificar el gas natural en el Cusco y otras seis regiones, así como también destrabar otros proyectos. En ese sentido, respondió también a las críticas contra sus decisiones sobre este sector, destacando su experiencia política.

“En el Perú de hoy solo hay dos caminos para la política, y ninguno es ideológico: o se es parte de la solución o se es parte del problema, o estás del lado de cambiar las cosas o estás del lado de que todo siga igual. Yo no he luchado quince años de mi vida y enfrentado cuatro procesos electorales para quedarme de brazos cruzados, no señores. He venido a tomar decisiones y quienes quieran ser parte de las soluciones encontrarán las puertas abiertas en nuestro gobierno”, declaró la mandataria.

La respuesta de Fujimori se da luego de que Verónika Mendoza, gobernadora electa de Cusco, cuestionara las condiciones en que se firmara la adenda de extensión de gas natural en la región, calificando de “migajas” la propuesta de Cálidda en Quillabamba, lugar donde se encuentra el gas de Camisea y que solo tendrá 884 conexiones de gas durante 10 años.

“Creemos que ofrecernos, por ejemplo, 800 conexiones para Quillabamba en 10 años es prácticamente, perdónenme, una falta de respeto (…). Hace 22 años que se viene explotando y hasta ahora las familias, la industria cusqueña no se beneficia directamente de ese gas, pero tampoco podemos aceptar migajas“, recalcó la próxima gobernadora de la ciudad milenaria.

Alcances de la adenda con Cálidda hasta 2043

La presidenta Keiko Fujimori participó este jueves 26 de noviembre en la suscripción de la novena adenda al contrato de concesión entre el Gobierno y Cálidda, que contempla una inversión de US$550 millones y extiende por diez años el plazo de vigencia, de 2033 a 2043. El acto se realizó en Cusco, en el cierre de CADE Ejecutivos 2026, con la presencia de los ministros Elmer Cuba y Guillermo Shinno.

El convenio prevé desplegar al menos 3.738,9 kilómetros de redes de distribución para llevar el servicio a 15 localidades de siete regiones del centro y sur del país. Asimismo, establece una meta inicial de 201.411 conexiones residenciales en un periodo máximo de 114 meses.

Durante la ceremonia, Fujimori señaló que la ampliación permitirá abaratar el costo de energía para los hogares que hoy usan balones de gas. Según indicó, las familias pagarían entre S/20 y S/25 al mes una vez habilitadas las conexiones.

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