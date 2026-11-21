La presidenta Keiko Fujimori sostuvo un encuentro oficial con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en el marco de su primera visita oficial al país asiático. La reunión, que contó con la participación de los equipos técnicos de ambas autoridades, buscó consolidar la relación bilateral y promover acuerdos en sectores estratégicos.

El encuentro resulta relevante para el fortalecimiento de los lazos históricos entre ambas naciones en áreas clave como inversiones, tecnología, educación y prevención de desastres. Mediante sus redes sociales, la mandataria peruana resaltó la perseverancia, fortaleza y resiliencia de Takaichi, quien se convirtió en la primera mujer en liderar el gobierno japonés.

En su publicación digital, Fujimori señaló que ambos países mantienen una extensa trayectoria de amistad y continúan avanzando hacia nuevas oportunidades de desarrollo para sus poblaciones. Durante la cita oficial, la jefa de Estado expresó el agradecimiento del Perú por el respaldo técnico japonés ante emergencias climáticas.

De manera específica, la gobernante valoró el aporte de Japón en las labores de prevención frente al fenómeno El Niño. Este soporte incluye la entrega de tecnologías de inspección, maquinaria y equipamiento para emergencias, además de la reciente dotación de cinco vehículos destinados al cuerpo de bomberos voluntarios peruanos.

IMPULSA INVERSIONES

El viaje oficial tuvo entre sus metas principales la atracción de capitales japoneses hacia el territorio peruano. En ese sentido, Fujimori manifestó su expectativa de que las empresas niponas amplíen su participación más allá de la manufactura, la minería y la infraestructura hídrica, incursionando también en los rubros de logística y transporte.

Asimismo, la presidenta planteó consolidar una alianza enfocada en los minerales críticos para impulsar la exploración, el procesamiento y la creación de valor agregado dentro del Perú. La agenda presentada por la mandataria incorporó además propuestas para expandir el trabajo conjunto en sectores energéticos como el gas natural y el hidrógeno verde.

Finalmente, la delegación peruana propuso establecer mecanismos de cooperación enfocados en el aprovechamiento de información satelital para optimizar la gestión de riesgos de desastres. Con estas iniciativas, el Ejecutivo busca diversificar el intercambio económico y técnico durante la actual gestión bilateral.

VIDEO RECOMENDADO