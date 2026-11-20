Keiko Fujimori se reunió con la primera ministra de Japón y el emperador Naruhito
La presidenta de la República, Keiko Fujimori, cumplió este viernes 20 de noviembre dos de las principales actividades de su visita oficial a Japón: una audiencia con el emperador Naruhito en el Palacio Imperial de Tokio y una reunión cumbre con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
Fujimori fue recibida con honores militares y acompañada por los ministros Carlos Espá (Relaciones Exteriores) y Guillermo Shinno (Energía y Minas). Junto con Takaichi, primera mujer en liderar el Gobierno japonés, conmemoró el décimo aniversario de la Asociación Estratégica bilateral y reafirmó los lazos entre ambos países.
Durante la reunión en la Oficina de la Primera Ministra, Fujimori agradeció el respaldo técnico de Japón frente a los desastres naturales, en particular la entrega de maquinaria, equipos de emergencia para los bomberos voluntarios y tecnología de prevención ante el Fenómeno El Niño. Propuso incorporar el uso de información satelital para optimizar la respuesta ante emergencias climáticas y reforzar los mecanismos de reducción de riesgos.
En el plano económico, la mandataria reconoció el peso de los capitales japoneses en minería, manufactura e infraestructura hídrica y planteó ampliar esa presencia hacia proyectos de transporte, logística e infraestructura, con seguridad jurídica e igualdad de trato. También propuso profundizar la cooperación en minerales críticos, como el cobre, para fomentar su exploración y procesamiento con valor agregado en el Perú, y desarrollar iniciativas conjuntas en hidrógeno verde, gas natural e inteligencia artificial.
Ambas autoridades repasaron el cumplimiento de los 61 compromisos de la Hoja de Ruta Perú-Japón 2024-2033. Fujimori propuso que Lima sea sede del próximo Mecanismo de Diálogo Político y pidió coordinar estrechamente con Japón la agenda del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), cuya presidencia asumirá el Perú en 2027. Takaichi destacó el papel de los cerca de 200.000 integrantes de la comunidad nikkei como puente cultural entre ambos pueblos.
AUDIENCIA CON EL EMPERADOR NARUHITO
Antes, en su encuentro con el emperador Naruhito, la mandataria puso en valor la huella de la migración japonesa en el desarrollo del Perú y agradeció el aporte científico de investigadores japoneses en la conservación de sitios arqueológicos como las Líneas de Nasca.
Con estas actividades concluye la visita de Fujimori a Japón, parte de la gira asiática que inició días atrás en la cumbre de líderes de APEC 2026 en Shenzhen, China.