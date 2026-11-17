La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que China brindará al Perú un apoyo valorizado en US$ 22,5 millones para reforzar las acciones de prevención y respuesta ante el Fenómeno El Niño. El anuncio se produjo este martes 17 de noviembre, tras la reunión bilateral que sostuvo con su homólogo chino, Xi Jinping, en Shenzhen, provincia de Guangdong, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Fujimori detalló que el aporte comprende US$ 15 millones en recursos no reembolsables y US$ 7,5 millones destinados a maquinaria.

Al término de la reunión, que calificó de “fructífera”, la mandataria afirmó: “Hace unos momentos ha culminado la reunión bilateral con el presidente Xi Jinping. Ha sido una reunión fructífera en la que, además de poder conocernos, le hemos ratificado que China es el primer socio comercial del Perú y nosotros valoramos las inversiones chinas en el Perú”.

En su cuenta de X, Fujimori agradeció a Xi Jinping por la invitación, el recibimiento y el apoyo de US$ 22,5 millones, entre recursos y maquinaria, que, dijo, contribuirá a los esfuerzos del Perú frente a El Niño. Señaló que la reunión permite fortalecer la relación bilateral, ampliar la cooperación en tecnología e infraestructura, abrir nuevos mercados y promover inversiones en un entorno de estabilidad.

17, 2026

La presidenta también informó que Pekín le extendió una invitación formal para una visita de Estado a China, cuya fecha será coordinada por las cancillerías de ambos países.

SOBRE LA REUNIÓN

El encuentro tuvo lugar antes de la 33.ª Reunión de Líderes Económicos de APEC, programada para el 18 y 19 de noviembre. Esta forma parte de la Semana de Líderes Económicos, que se desarrolla en Shenzhen del 13 al 19 de noviembre.

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