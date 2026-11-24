La presidenta de la República, Keiko Fujimori, solicitó autorización al Senado para viajar a Colombia el jueves 3 de diciembre, para participar en el Encuentro Presidencial y el VII Gabinete Binacional, que se realizará en la ciudad de Barranquilla.

El oficio, dirigido al presidente del Senado y del Congreso, Miguel Ángel Torres, precisa que la visita responde a una invitación del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y que cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

Según el Poder Ejecutivo, la reunión busca impulsar una nueva etapa en las relaciones bilaterales, luego del reciente restablecimiento de los vínculos diplomáticos a nivel de embajadores. El Gobierno espera fortalecer la cooperación frente a la delincuencia organizada transnacional, la minería ilegal y las dificultades que enfrentan las poblaciones de la frontera compartida.

AGENDA PRELIMINAR

La agenda preliminar contempla una reunión privada entre Fujimori y De la Espriella y una sesión plenaria del Gabinete Binacional, en la que participarán ministros de ambos países. Al término de las actividades, los mandatarios suscribirán la Declaración Presidencial de Barranquilla, que establecerá los principales lineamientos y compromisos de la relación bilateral.

Entre los asuntos prioritarios figura la situación en la cuenca del Putumayo, donde existe una fuerte presencia de grupos armados organizados. También se evaluarán acciones conjuntas para reforzar la presencia estatal y ampliar los servicios básicos.

SEGURIDAD Y DESARROLLO FRONTERIZO

El encuentro ministerial abordará cinco ejes: asuntos sociales; temas ambientales y mineros; comercio, turismo e inversiones; seguridad y defensa; y asuntos migratorios, desarrollo e integración fronteriza. Como resultado, se espera aprobar el Plan de Acción de Barranquilla, que fijará compromisos específicos, instituciones responsables y plazos de cumplimiento durante 2027.

El oficio precisa que, mientras Fujimori permanezca fuera del país, el primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta, asumirá el despacho presidencial.

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