Con el objetivo de ejecutar proyectos conjuntos en materia de cambio climático, cuidado de los océanos, combate a la pesca ilegal y métodos de cultivo de la papa, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, propuso suscribir un convenio básico de cooperación técnica con Papúa Nueva Guinea. Este planteamiento se realizó en la ciudad china de Shenzhen, durante una reunión bilateral sostenida con el primer ministro de dicha nación, James Marape.

Ambos gobernantes acordaron estrechar los vínculos entre sus países en el marco de la reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El interés del Ejecutivo peruano radica en la ubicación geopolítica estratégica de Papúa Nueva Guinea, situada entre el Sudeste Asiático, Oceanía y la cuenca del Pacífico, lo cual representa un puente clave para expandir los lazos del Perú hacia el Pacífico Sur y proyectar su presencia en una zona de creciente dinamismo económico.

IMPORTANTES REUNIONES

Para lo que resta de su estadía en territorio chino, el cronograma oficial de la mandataria contempla nuevas reuniones con otros líderes internacionales y representantes del sector privado de diversas economías, buscando así diversificar las relaciones bilaterales y afianzar el posicionamiento del Perú dentro del bloque Asia-Pacífico.

Estas futuras actividades darán continuidad al despliegue diplomático que Fujimori inició en Shenzhen tras dialogar con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, sobre la consolidación de la amistad, la cooperación mutua y las inversiones entre ambos Estados. Asimismo, la jefa de Estado sostuvo previamente una importante reunión con hombres de negocios de distintos sectores productivos, como parte de una estrategia orientada a dinamizar el intercambio comercial y atraer capitales hacia el país.

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