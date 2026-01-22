Martín Vizcarra afirma haber perdido un riñón tras operación: esto dijo el expresidente

Martín Vizcarra dio a conocer que perdió el riñón izquierdo tras ser sometido a una intervención quirúrgica por un cólico renal provocado por una obstrucción. Según detalló, los primeros dolores comenzaron el 3 de enero, pero fue operado recién 18 días después, lo que derivó en la pérdida del órgano.

Vizcarra señaló que fue trasladado a una clínica el último miércoles 21 de enero, cuando su estado de salud ya se había agravado. A través de un mensaje público, el exmandatario cuestionó la demora en su atención médica y afirmó que esta situación afectó gravemente su recuperación.

El 3 de enero sufrí un cólico renal por una obstrucción, 18 días después me trasladan a una clínica. El riñón izquierdo lo perdí por la demora.Hoy me tienen enmarrocado,dificultando mi tratamiento. Es el gobierno de Jerí,el pacto mafioso que quiere destruirme,no me van a doblegar pic.twitter.com/GyGFqeRdgf — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) January 22, 2026

Asimismo, denunció que actualmente permanece con restricciones que dificultarían su tratamiento médico y responsabilizó al actual gobierno por lo ocurrido. “El riñón izquierdo lo perdí por la demora”, escribió, agregando que no se dejará “doblegar” pese a las circunstancias.

