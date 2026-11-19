El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, informó que se han implementado retenes militares en los establecimientos penitenciarios El Milagro, en Trujillo, y Ancón I, en Lima. Además, señaló que se trabaja en la instalación de estos controles en los penales Castro Castro y Challapalca, en Tacna, mientras que el siguiente establecimiento previsto es Cochamarca, en Pasco.

RETENES MILITARES CONTROLARÁN EL INGRESO A LOS PENALES

Belaúnde explicó que el objetivo es impedir el ingreso de objetos prohibidos a los centros penitenciarios. Precisó que todas las personas que ingresen, entre ellas visitas, abogados, personal del INPE y de las Fuerzas Armadas, deberán pasar por estos controles. Asimismo, rechazó los cuestionamientos sobre posibles riesgos para la salud por el uso de los equipos de inspección y sostuvo que los arcos detectores de metales y los dispositivos de ondas milimétricas no emiten radiación ionizante.

Por otro lado, el titular de Defensa destacó que las nuevas facultades otorgadas al sector permitirán que las Fuerzas Armadas participen en la construcción de establecimientos penitenciarios mediante sistemas modulares. Según explicó, las celdas tendrán estructuras de encofrado continuo y una malla metálica que impedirá la comunicación por telefonía celular y el acceso a internet. Añadió que el Ministerio de Defensa también tendrá a su cargo labores de control perimetral y de acceso a los penales.

En ese contexto, anunció que se viene organizando la construcción de nuevos pabellones en el penal El Milagro, que permitirán ampliar su capacidad para albergar a 3.600 internos adicionales. El ministro sostuvo que estas obras se ejecutarán con sistemas modulares, a menor costo y en plazos más rápidos. Sus declaraciones fueron brindadas durante una conferencia de prensa sobre los principales temas abordados en el Consejo de Ministros.

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