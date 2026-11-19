En medio de los cuestionamientos surgidos desde el Congreso por los desperfectos técnicos registrados durante la misa del papa León XIV en Las Palmas, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, expresó su deseo de que no prospere la anunciada moción de interpelación contra el canciller Carlos Espá, argumentando que el titular de Relaciones Exteriores ya dispuso una investigación interna para esclarecer los hechos y no ha rehuido a su deber de rendir cuentas.

Durante sus declaraciones a los medios, el integrante del gabinete recalcó que resulta prematuro atribuir responsabilidades políticas mientras las indagaciones en Torre Tagle sigan en curso.

“No podemos hablar de responsabilidad política sin que culmine el proceso de investigación. El canciller no ha evadido ningún tipo de rendición de cuentas, ha dicho que va a iniciar un proceso de investigaciones y hay que esperar que estas culminen”, enfatizó el titular del MTPE.

SOBRE CONVERSACIONES CON MÉXICO

En otro momento, Sheput resaltó los progresos alcanzados para recomponer los lazos diplomáticos entre el Perú y México, asegurando que el vínculo bilateral avanza por buen camino aunque aún queden temas pendientes en agenda, como la eventual eliminación del requisito de visa para los ciudadanos peruanos. Según indicó, también se están reactivando los intercambios comerciales, sociales y culturales gracias a la diplomacia presidencial desplegada en el exterior.

Bajo esa misma línea, el ministro proyectó que la gira internacional de la presidenta Keiko Fujimori por Asia traerá beneficios concretos para la economía nacional. Destacó tanto el reciente encuentro bilateral con el mandatario chino, Xi Jinping, como la próxima reunión con la primera ministra de Japón, subrayando que el espacio de la cumbre APEC abre nuevas ventanas comerciales para el país.

VIDEO RECOMENDADO