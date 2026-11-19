El ministro del Interior, César Astudillo, dio detalles sobre la captura en Ecuador de Jolín Bazán Valderrama, alias ‘Jolín’, cabecilla de la organización criminal transnacional ‘La Nueva Jauría’. Él continuaba dirigiendo actividades delictivas en el Perú desde el extranjero. El prófugo fue ubicado y detenido la noche de este jueves 19 de noviembre en un resort de lujo del sector de Tonsupa, provincia de Esmeraldas, en Ecuador.

“Hemos capturado a uno de los criminales más buscados del país. Este sujeto dirigía su organización criminal desde el extranjero y se daba una vida de lujos mientras evadía la justicia. Hoy ha caído la cabeza de ‘La Nueva Jauría’“, señaló el titular del Interior.

La captura de ‘Jolín’ fue resultado de un trabajo de inteligencia de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), cuyo equipo logró establecer la ubicación del prófugo y ejecutar la intervención en coordinación con la División de Investigación de Delitos Transnacionales de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (Dirincri PNP).

La operación contó con la autorización y el acompañamiento de la Policía ecuatoriana, a través de su unidad TCIU, así como con la participación de Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos.

El detenido era uno de los criminales más buscados por las autoridades peruanas y fue incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, el 16 de setiembre de 2026, por el delito de secuestro, con un ofrecimiento de S/ 300,000 por información que permitiera su captura.

A Bazán Valderrama se le señala como cabecilla de ‘La Nueva Jauría’, organización criminal vinculada a la minería ilegal, el sicariato, la extorsión y el secuestro. Asimismo, registra una condena a cadena perpetua.

Durante la intervención también fue detenido un segundo individuo y se incautaron diez teléfonos celulares, dos computadoras portátiles y diversos documentos, que serán sometidos a las diligencias correspondientes.

Sobre el retorno del detenido al país, el ministro Astudillo informó que sostuvo comunicación con su homólogo ecuatoriano, John Reimberg, quien brindó las facilidades para concretar su pronta expulsión al Perú.

Según explicó, las autoridades ecuatorianas determinarán las medidas de seguridad para trasladarlo hasta Aguas Verdes, donde será recibido por la Policía peruana para su posterior traslado a Lima.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ