En medio de las investigaciones por los inconvenientes registrados durante la misa del papa León XIV en Lima, la empresa Pow Sang Sonido y Luces S.R.L., contratada para brindar parte de los servicios del evento, difundió un comunicado en sus redes sociales. En el documento expresó su solidaridad con los asistentes afectados y se pronunció sobre las fallas técnicas que interrumpieron el desarrollo de la celebración.

La compañía atribuyó los problemas en el suministro eléctrico a otra empresa, al precisar que la provisión de energía no estuvo bajo su responsabilidad ni formaba parte de los servicios que le fueron contratados.

ENTREGARÁN INFORME TÉCNICO A CANCILLERÍA

Pow Sang informó que este miércoles 18 de noviembre presentará formalmente el informe técnico solicitado por Cancillería. El documento incluirá los registros y evidencias correspondientes al montaje, las pruebas, la transmisión audiovisual y el desmontaje de los equipos utilizados durante la ceremonia religiosa.

Asimismo, la empresa solicitó la realización de un peritaje independiente con el propósito de esclarecer las causas de las fallas registradas.

DOS EMPRESAS ESTUVIERON A CARGO DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

La Cancillería contrató a dos compañías para implementar los equipos necesarios durante la misa celebrada en la Base Aérea Las Palmas. Pow Sang Sonido y Luces recibió S/ 8 399 800 por los servicios de sonido, pantallas LED y transmisión audiovisual.

Por su parte, Facogem Industrial estuvo a cargo de los grupos electrógenos, el cableado eléctrico y los tomacorrientes, por un monto de S/ 2 652 889.

Sin embargo, durante la celebración religiosa, miles de asistentes reportaron inconvenientes con el audio y el funcionamiento de algunas pantallas LED, lo que dificultó seguir la ceremonia.

Ante lo ocurrido, el Ministerio de Relaciones Exteriores también anunció investigaciones para determinar las responsabilidades y evaluar las posibles penalidades contempladas en los contratos.

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