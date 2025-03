Selfies, audios, nuevos personajes y presuntos pedidos de favores complican a la Presidenta

Que Dina Boluarte se haya efectuado «un arreglito» no es delito, pero ausentarse de un cargo tan importante como la Presidencia de la República, sí lo es. Esta semana, Latina Noticias tuvo acceso a tres selfies de la mandataria. Fotos inéditas, tomadas por la propia Presidenta el 8 de agosto del 2023, en las que registró su proceso post operatorio. Sin embargo, estas imágenes tienen un trasfondo mucho más complejo para la Jefa de Estado y que podría cambiar el tipo penal por el que se le investiga.

Además de los selfies, esta semana se hizo público el nombre de Patricia Muriano, exasistente personal de Dina Boluarte. Ella trabajó bajo sus órdenes en Palacio, teniendo acceso a información privilegiada, como su agenda personal. Pero no es la única que podría aportar valiosa información sobre este caso. Si Dina Boluarte tenía a Patricia, Alberto Otárola tenía a Delfina Llaguno Bojorquez, quien se desempeñó en círculos palaciegos como la mano derecha del entonces Jefe del Consejo de Ministros.

La Unidad de Investigación de Latina Noticias accedió a un nuevo fragmento del audio de Patricia Muriano, quien presenta a Delfina Llaguno como la supuesta receptora y tramitadora de pedidos de contratación de personal, que se promovían desde la Clínica Cabani, a cambio de los servicios estéticos a los que se sometió la presidenta Dina Boluarte.

«Delfina tiene hasta chats. Si fuéramos una m…, todo eso lo filtrábamos a la prensa. Delfina tiene chats que le dice, ‘oye, apúrate, mueve lo de mi amigo, mi amigo tiene diplomados’. Sí, la misma Delfina tiene», se menciona en el audio.

Punto Final se comunicó con Delfina Llaguno, quien confirmó que mantuvo comunicación con Mario Cabani, el cirujano de la Presidenta. Ahora bien, de confirmarse que Cabani solicitó favores a Palacio de Gobierno, a través de las asistentes, podría cambiar el tipo penal por el que se investiga a Dina Boluarte, además del supuesto abandono de cargo.

Pero no todo queda allí: si Dina Boluarte tenía a Patricia Muriano y Alberto Otárola a Delfina Llaguno, el doctor Mario Cabani tiene a su hijo. Fuentes de Punto Final identificaron al hijo del cirujano como la persona que habría tramitado algunos de los pedidos de su padre con las asistentes de Palacio. Él no quiso responder al programa, mientras que Delfina Llaguno no negó conocerlo.

Puedes ver el informe completo de Punto Final aquí:

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ