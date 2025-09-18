Oficializan viaje de Dina Boluarte a Estados Unidos: esto dice la resolución

El Congreso aprobó la solicitud de la presidenta Dina Boluarte para salir del país del 21 al 25 de septiembre de 2025. La solicitud de la mandataria se realiza en el contexto de las actividades de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

El documento legal, publicado este jueves en el diario El Peruano, lleva las firmas del presidente del Congreso, José Jerí; el primer vicepresidente, Fernando Rospigliosi; el titular de la PCM, Eduardo Arana y la presidenta, Boluarte

BOLUARTE SE VA A ESTADOS UNIDOS

Con 62 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones, el Pleno aprobó la solicitud presentada por el Ejecutivo, que considera la visita como una “obligación diplomática de primer nivel” para el país.

La resolución indica que Dina Boluarte se mantendrá en el cargo de la Presidencia de la República de manera remota mediante el uso de tecnologías digitales.

ITINERARIO DE DINA BOLUARTE

La agenda contempla, como punto central, la participación de Boluarte en el Debate General el 23 al mediodía, donde intervendrá en quinto lugar tras los presidentes de Brasil, Estados Unidos, Indonesia y Turquía.

Su presencia también figura en la conmemoración del 80° aniversario de la firma de la Carta de la ONU, la participación en el evento especial de Alto Nivel sobre la Acción Climática, la intervención en una mesa dedicada a la igualdad de género en el marco de los 30 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, además de reuniones privadas con empresarios e inversionistas.