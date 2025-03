Ollanta Humala EN VIVO: expresidente da sus alegatos finales en juicio oral

Mira EN VIVO el juicio contra Ollanta Humala HOY, que entró a la etapa final. Este martes 25 de marzo culminan los alegatos finales e inicia la autodefensa material por parte de los acusados. El expresidente tendrá la oportunidad de dirigirse por última vez ante los jueces, quienes darán su sentencia el 8 de abril.

JUICIO ORAL A OLLANTA HUMALA EN VIVO

El proceso judicial contra el expresidente Ollanta Humala y otros acusados responde a presuntos aportes ilegales a sus campañas presidenciales del 2006 y 2011. El Ministerio Público solicita un total de 20 años de prisión para el exmandatario, y 26 años y 3 meses para Nadine Heredia.

Este caso lleva al menos 15 años en investigación y ya cerca de tres años de audiencias, por lo que la decisión final de los magistrados del Tercer Juzgado Penal Colegiado marcaría un precedente en cuanto a casos de financiamiento de campañas electorales en el Perú.

ETAPA FINAL: LA AUTODEFENSA MATERIAL

Tras los últimos alegatos finales de los abogados de los acusados de todos los implicados en este caso por presunto lavado de activos y otros delitos, este 25 de marzo se dará inicio a la autodefensa material desde las 9 a.m. De acuerdo a lo programado, Ollanta Humala será el primero en declarar.

La magistrada Nayko Coronado señaló que esta última etapa se realizará de manera presencial y explicó que la autodefensa material consta de unos minutos concisos en donde cada acusado podrá brindar un último mensaje a los jueces. Enfatizó en que no se trata de un tiempo de defensa.

Desde los exteriores de Palacio de Justicia, las cámaras de Latina Noticias registraron el ingreso de Ollanta Humala. El exmandatario saludó a los periodistas, pero no brindó mayores declaraciones. En tanto el doctor Wilfredo Pedraza, defensa del exmandatario también ya llegó a la audiencia.

Al inicio de la sesión, David León, defensa del Partido Nacionalista, señaló en su turno que otros acusados han negado las declaraciones de Jorge Barata. «Se ha armado un gran caso, pero solo basado en lo señalado por el señor Barata como verdad». De esta manera, solicitó la absolución de los cargos, penales y civiles, en contra del Partido Nacionalista. Con este último alegato inició la última etapa de la autodefensa material.

EN VIVO: EL TURNO DE OLLANTA HUMALA

«Trataré de ser lo más suscinto posible», señaló el expresidente Humala a los magistrados al iniciar su autodefensa ya que le solicitaron que su participación sea concisa.

Empezó enfatizando que este proceso judicial inició en el 2009 y las consecuencias que ha traído para él y su familia. «Hemos vivido las medidas coarcitivas que el Ministerio Público nos ha puesto. Impedimentos de salidas del país y de la capital… Embargos con fines de incautación. Hemos llegado incluso con la prisión preventiva, que el Tribunal Constitucional consideró ‘abusiva’ por lo que ha 10 meses nos devolvieron neustra libertad», expresó.

«LLevar un caso de lavado de activos involucra que uno es pario en el sistema bancario, involucra un despestrigio», agregó. Continuó criticando la posición de la Fiscalía señalando que habían usado este caso de aportes de campaña de manera política.

Señaló que las medidas que pusieron en contra de él y su familia no fueron aplicadas a otros acusados. «Al señor Barata y a los directivos de Odebrecht y OAS no, inluso ya no están en el país. Doble estándar de la Fiscalía», acotó. La jueza Nayko Coronado lo interrumpió para que se refiera netamente al caso.

«La fiscalía no ha podido probar el ingreso de dinero al Perú ni a mi campaña 2006 de dinero… No ha podido determinar ni demostrar labcantidad de dinero que supuestamente vino de Venezuela y eso era algo obivo que tenía que demostrar», explicó en torno a los presuntos aportes a su campaña.

Criticó el cambio de postura y presunta inconsistencia en las versiones de Martín Belaunde Lossio, quien ahora es colaborador eficaz. «Él se había declarado inocente, pero que en la etapa probatoria se declaró culpable». Según Humala debido a que procedió en el 2015 la extradición de Belaunde desde Bolivia, a donde llegó evadiendo un mandato de prisión preventiva.

En cuanto a los presuntos aportes a su campaña desde Brasil, manifestó que no se ha podido determinar quién habría solicitado el apoyo. «Esta información sería valiosa para saber si el supuesto aporte fue pedido por el Partido Nacionalista o no sabemos quién de Brasil».