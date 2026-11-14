ONPE al 100%: Lista de Renovación Popular ganó las Elecciones para la Alcaldía de Lima

La ONPE dio a conocer, a través de su plataforma web, que al 100% de actas procesadas y contabilizadas, la lista de Renovación Popular obtuvo el primer lugar de las Elecciones para la Alcaldía de Lima con el 27.685 % (1’554,928 de votos válidos).

Esto fue posible tras haber culminado el conteo de los votos y la resolución de las actas observadas en los jurados electorales especiales. En segunda posición, muy cerca, quedó Avanza País (Francis Allison) con el 26.811 % (1’505,835 votos). Es decir, la diferencia entre ambas listas fue de poco más de 49 mil votos.

Y en tercer lugar quedó Somos Perú (Carlos Bruce). Esta lista obtuvo el 15.088 %, al contar con 847,409 de votos válidos.

Como se recuerda, estos comicios se realizaron el pasado domingo 4 de octubre a nivel nacional. En el caso de Lima Metropolitana, no hay segunda vuelta, ya que la ley electoral establece que esta solo aplica en el caso de las elecciones para elegir a los gobernadores regionales.

Cabe apuntar que una resolución emitida recientemente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) establece que no es posible la reelección en las elecciones subnacionales, criterio que fue fijado en concordancia con lo establecido por la Constitución Política del Perú.

En ese sentido, no podrá asumir para un nuevo periodo el candidato a primer regidor de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. En su lugar, asumirá como alcaldesa la candidata a segunda regidora de ese partido: Jeanette Alonzo Contreras.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ