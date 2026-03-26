ONPE descarta flash electoral para el 12 de abril: ¿cómo se verá el voto a voto?

El fin de una tradición. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó a la opinión pública que para los comicios del 12 de abril no se brindará más el flash electoral, evento que el organismo realizaba para mostrar los primeros resultados del escrutinio de votos.

El gerente de informática y Tecnología Electoral de la ONPE, Roberto Montenegro, declaró en una conferencia que el conteo de votos se podrá visualizar en tiempo real a través de la página oficial del organismo.

La estrategia de transparencia para esta jornada del organismo será mostrar los resultados progresivos en su portal web, donde se apreciará el conteo cuando se cierren las actas.

“En esta oportunidad, a las 5.00 p. m. de la tarde, una vez que se cierre la elección, la página web de resultados se va a publicar (…). A medida que lleguen las actas, se van a ir publicando en la página web”, declaró Montenegro.

Conteo de votos ONPE 2026: ¿qué es el STAE?

El STAE es un nuevo sistema de conteo de la ONPE que se denomina como la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio que recopilará la información de las más de 29 mil meses de sufragio de Lima y Callao. Esta nueva organización estará equipada de laptops, impresoras y memorias USB. Con ello, se digitalizarán las actas para ser transmitidas a los centros de cómputo.

El STAE compartirá los resultados directamente con la ONPE para que luego sean enviadas a los Jurados Especiales Electorales y al Jurado Nacional de Elecciones, quienes serán los organismos que se encargen de filtrar y fiscalizar.

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