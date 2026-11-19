En el marco de la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, desarrollada en Shenzhen, China, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo encuentros bilaterales con autoridades de Hong Kong y Filipinas para impulsar las relaciones económicas y comerciales del Perú con ambas economías asiáticas.

Las conversaciones estuvieron centradas en identificar nuevas oportunidades para los productos peruanos, promover las inversiones y fortalecer los mecanismos de cooperación, con especial atención a los sectores agroindustrial, pesquero y alimentario.

HONG KONG: BUSCAN IMPULSAR LAS EXPORTACIONES PERUANAS MEDIANTE EL TLC

Durante su reunión con John Lee, jefe ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la mandataria planteó aprovechar las ventajas del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambas partes para ampliar y diversificar la presencia de productos nacionales en ese mercado.

Entre los sectores con mayor potencial se mencionaron la agroindustria, la pesca y los servicios. Fujimori también destacó la importancia de avanzar en el acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones, considerado una herramienta para fortalecer la relación económica bilateral.

El encuentro permitió abordar los alcances del tratado comercial, que comenzó a regir el 1 de septiembre de 2026. El documento fue firmado el 15 de noviembre de 2024, en Lima, durante la edición peruana de APEC, con la participación de John Lee.

COMERCIO CON HONG KONG DEJÓ SUPERÁVIT DE US$ 205,4 MILLONES PARA PERÚ

Las cifras comerciales reflejan la importancia de Hong Kong como destino de los productos peruanos. En 2025, las operaciones entre ambas economías sumaron US$ 269,2 millones.

De ese total, Perú exportó bienes por US$ 237,3 millones, mientras que las importaciones procedentes de Hong Kong alcanzaron los US$ 31,9 millones. Este resultado generó un saldo comercial favorable para nuestro país de US$ 205,4 millones.

Los productos no tradicionales representaron aproximadamente el 60 % de las exportaciones peruanas hacia ese territorio. Dentro de esta categoría sobresalieron los arándanos, las uvas y las paltas, mientras que los envíos restantes estuvieron conformados principalmente por oro.

Hong Kong ocupa el sexto lugar entre los destinos asiáticos de las exportaciones no tradicionales peruanas. Su importancia también responde a su posición como centro financiero, comercial y logístico internacional.

Actualmente, Perú cuenta con un Consulado General con competencia en Hong Kong y Macao, además de una Oficina Comercial que contribuye a promover los intereses económicos nacionales.

El acuerdo con Hong Kong se suma a los instrumentos comerciales que mantienen ambas partes con China, entre ellos el Protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de noviembre de 2026.

FILIPINAS: PERÚ BUSCA ABRIR MÁS OPORTUNIDADES PARA FRUTAS Y CARNES

En otra de sus actividades oficiales en Shenzhen, Keiko Fujimori se reunió con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., para abordar nuevas posibilidades de cooperación y ampliar el intercambio comercial entre ambos países.

Uno de los principales temas de la conversación fue el interés peruano en facilitar el ingreso de frutas y productos cárnicos al mercado de Filipinas, con el propósito de generar nuevas oportunidades para los exportadores nacionales.

Asimismo, la presidenta felicitó al Gobierno filipino por asumir la presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) durante 2026.

Otro aspecto destacado fue la reapertura de la Embajada del Perú en Filipinas, hecho que representa un paso para reforzar los canales diplomáticos y facilitar el desarrollo de iniciativas conjuntas.

PERÚ Y FILIPINAS BUSCAN FORTALECER SU COOPERACIÓN BILATERAL

Las relaciones diplomáticas entre Perú y Filipinas se establecieron en noviembre de 1974. Desde entonces, ambos países han desarrollado vínculos históricos, culturales, económicos y comerciales.

Además del intercambio de bienes, las dos naciones comparten intereses en diferentes ámbitos de cooperación, como el desarrollo sostenible, la prevención y atención de desastres naturales, el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y la seguridad alimentaria.

También figuran entre sus temas de interés común la lucha contra el narcotráfico y la promoción de iniciativas que contribuyan a mejorar la resiliencia de sus respectivas sociedades.

Las reuniones con Hong Kong y Filipinas forman parte de la agenda internacional del Perú en APEC 2026, orientada a fortalecer su presencia en Asia y generar nuevas alternativas para ampliar los mercados de destino de las exportaciones nacionales.

VIDEO RECOMENDADO: