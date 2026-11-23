El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, y el embajador estadounidense, Bernie Navarro, acordaron impulsar asistencia técnica en seguridad, minería ilegal y programas de reinserción.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y el Gobierno de los Estados Unidos estrecharon su cooperación bilateral para enfrentar la inseguridad ciudadana y modernizar el sistema penitenciario peruano. El acuerdo se concretó tras una reunión de trabajo entre el titular del sector, Ernesto Álvarez Miranda, y el embajador estadounidense, Bernie Navarro.

Durante el encuentro, ambas delegaciones evaluaron los resultados del trabajo conjunto contra las redes delictivas transnacionales. Como ejemplo de esta coordinación regional, que también involucra a Ecuador, destacaron la reciente captura de alias ‘Jolín’, cabecilla de la organización criminal La Nueva Jauría.

Lucha contra el crimen y fortalecimiento penitenciario

La delegación norteamericana expresó su disposición para brindar herramientas y asistencia técnica para combatir la minería ilegal y las economías ilícitas que financian las mafias. Así también, señalo el respaldo al fortalecimiento del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI).

Respecto al ámbito penitenciario, ambos países exploraron mecanismos de cooperación para acelerar la construcción de nuevos penales y potenciar los programas de educación y capacitación laboral. La medida está orientada a apoyar la iniciativa Cárceles Productivas, que busca reducir la reincidencia delictiva.

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