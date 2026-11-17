El Pleno del Congreso de la República ratificó el presupuesto institucional de S/1405.4 millones para el 2027, con 145 votos a favor, 16 abstenciones y uno en contra. La medida, que permitirá un ahorro de 450 millones de soles al Poder Legislativo, será puesta a consideración de la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República.

En el Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa obtuvo 105 votos a favor, uno en contra y una abstención. Posteriormente, el Senado también dio luz verde al presupuesto con 36 votos favorables, ninguno en contra y 11 abstenciones.

“Hemos logrado ponernos de acuerdo y hemos logrado mantener este ahorro para el presupuesto del próximo año. Creo que es una excelente noticia”, manifestó el presidente de la Cámara de Senadores y del Parlamento, Miguel Angel Torres, ante la prensa.

RECORTE PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO

Durante la sustentación ante el Senado, el primer vicepresidente de la Cámara Alta, Alejandro Muñante Barrios, explicó que el Ministerio de Economía había asignado inicialmente S/1.850 millones al Congreso. Sin embargo, la aplicación de medidas de eficiencia durante agosto, setiembre y octubre permitió reducir ese monto en S/444,7 millones.

También sostuvo que el presupuesto aprobado responde a tres principios: austeridad, eficiencia en el gasto y transparencia. Asimismo, indicó que la proyección de ejecución presupuestal para diciembre de este año alcanza el 95 %, lo que representaría el nivel más alto de los últimos diez años.

Por su parte, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Anali Márquez Huanca, señaló que los recursos permitirán garantizar las funciones de representación, legislación y fiscalización. Precisó, además, que ambas cámaras compartirán un único servicio administrativo, con el objetivo de evitar la duplicación de estructuras y mantener el mismo nivel de atención.

Finalmente, Torres informó que el Legislativo ha devuelto más de S/300 millones al Tesoro Público, dinero que podría destinarse a la lucha contra la inseguridad ciudadana y las acciones de prevención frente al fenómeno El Niño.

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