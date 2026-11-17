El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) anunció la realización de su primera subasta de joyas y alhajas, que se desarrollará los días 27 y 30 de noviembre. La convocatoria comprende 106 artículos que fueron recuperados por el Estado en investigaciones relacionadas con actividades ilícitas.

De acuerdo con la entidad, una parte importante de los objetos está vinculada al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y al narcotraficante Reynaldo Rodríguez López. El catálogo incluye cadenas, pulseras, aretes, sortijas, monedas de plata y piezas con diamantes naturales.

¿CUÁLES SON LOS ARTÍCULOS QUE SE SUBASTARÁN?

Entre las ofertas de menor valor se encuentran dos collares de plata, cuyo precio inicial será de S/70. En el otro extremo destaca un reloj suizo Corum, elaborado en oro y con diamantes en diferentes partes de su estructura, que tendrá un precio base de S/134,400. Otro ejemplar de la misma marca, fabricado en oro de 18 quilates, partirá de S/112,000.

La subasta también incluirá una cadena de oro amarillo con detalles en oro blanco y un dije adornado con diamantes, valorizada inicialmente en S/100,800. En total, serán 15 relojes de oro de reconocidas marcas internacionales como Corum, Piaget, Revue, Longines y Vacheron Constantin.

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