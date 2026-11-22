Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 22 de noviembre de 2026.

¡ASÍ CAYÓ JOLÍN!

¡Exclusivo! Punto Final fue testigo del traslado al Perú de Jolín Bazán Valderrama, cabecilla de “La Nueva Jauría”, quien fue detenido en Ecuador y expulsado de ese país. Este peligroso sujeto tenía una orden de captura internacional por el secuestro y asesinato de un empresario, crimen por el que fue sentenciado a cadena perpetua. Además, afronta investigaciones por el cobro de cupos a cambio de brindar seguridad a mineros ilegales y transportistas. “La nueva Jauría” formó parte de la organización criminal “Los Pulpos”, pero en 2022 se separó y desató una violenta guerra por el control territorial en La Libertad. El jueves 19, Jolín Bazán fue ubicado por agentes de la División de Delitos Transnacionales de la DIRINCRI y la DIGIMIN en un condominio de playa en Ecuador. La geolocalización fue posible gracias al apoyo tecnológico de Homeland Security Investigations (HSI), agencia de investigación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

EL PERÚ SIGUE TEMBLANDO

El sismo de magnitud 6.7 registrado con epicentro en la región Junín generó alarma en diversas zonas del centro del país y Lima, reabriendo el debate sobre la preparación y la cultura de prevención sísmica de la población. Las imágenes y testimonios captaron a ciudadanos evacuando viviendas, comercios y vías públicas en medio del temor. Tras el fuerte movimiento, especialistas y autoridades enfatizaron la necesidad urgente de fortalecer las medidas básicas de seguridad frente a eventos telúricos de gran magnitud: contar siempre con una mochila de emergencia equipada, identificar zonas seguras internas y externas, y participar activamente en los simulacros nacionales.

SE BUSCA ALCALDE ELECTO

Fernando Morales Chinchay fue elegido alcalde del distrito de Huaylillas, en la provincia de Pataz, en las Elecciones Regionales y Municipales de este año. Sin embargo, ahora se encuentra prófugo de la justicia tras ser señalado como presunto integrante de una organización criminal vinculada a 23 asesinatos, tráfico de drogas, extorsiones y estafas en Lima Norte. Fue elegido alcalde del distrito de Huaylillas, en la provincia de Pataz, en las Elecciones Regionales y Municipales de este año. Sin embargo, ahora se encuentra prófugo de la justicia tras ser señalado como presunto integrante de una organización criminal vinculada a 23 asesinatos, tráfico de drogas, extorsiones y estafas en Lima Norte.

LA HUELLA BALÍSTICA

La Policía Nacional propone crear un registro de huellas balísticas para identificar las armas de fuego involucradas en delitos y evitar que los crímenes queden impunes. La iniciativa busca registrar más de 355 mil pistolas y revólveres legales que circulan en el país, mediante un sistema que permitiría comparar los casquillos y proyectiles encontrados en las escenas del crimen. La propuesta, que lleva más de diez años esperando su implementación, cuenta con el respaldo de la Policía y la Sucamec. Sin embargo, enfrenta una fuerte oposición de la asociación de armeros que considera que no ayudará a combatir la inseguridad. La Unidad de Investigación de Latina Noticias presentan los detalles de esta propuesta que ha abierto fuego cruzado entre los encargados de la seguridad ciudadana.

INPE: LA ESCUELA FANTASMA

Ayer, el Gobierno publicó el decreto legislativo que moderniza el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La norma se suma a otra, publicada hace un par de semanas, que autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar labores de vigilancia, patrullaje e inteligencia en los alrededores de los penales declarados en emergencia. También podrán apoyar en el control, la revisión y el registro de ingresos de las visitas, los proveedores y el personal del Inpe. Sin embargo, la seguridad al interior de las cárceles seguirá en manos de los agentes penitenciarios. Y ahí radica uno de los principales problemas: actualmente, hay un agente por cada 600 internos, mientras que en El Salvador la proporción es de uno por cada 20 reclusos. A esta situación se suma que, desde 2024, el centro de formación de nuevos agentes no funciona. La Unidad de Investigación de Latina Noticias encontró que la escuela donde deberían formarse los futuros agentes del Inpe está vacía: no hay alumnos ni profesores.

LICEO NAVAL: EN NOMBRE DEL HIJO

El martes 17 de noviembre se retomó el proceso judicial contra los estudiantes del Liceo Naval involucrados en la agresión sexual a un compañero de su equipo de fútbol. Durante la audiencia declaró el testigo considerado clave en el caso. Su testimonio reveló que, esa misma tarde, el presunto agresor le confesó que había cometido el hecho. Tras esta declaración, los padres de la víctima conversaron con Punto Final. En la entrevista expresaron su indignación por la lentitud del proceso judicial, que -aseguran- retrasa la posibilidad de que su hijo alcance justicia. También relataron el drama que viven desde aquel 15 de setiembre y el abandono que sienten frente a lo ocurrido. Aseguran que solo una familia se acercó para solidarizarse con ellos. Las demás no han dicho una sola palabra. La próxima audiencia está prevista para el miércoles 25 de noviembre. Y recién al día siguiente, casi dos meses después de los hechos, se realizará la reconstrucción de lo ocurrido en el bus.

FRÁGIL DE SALUD

Este año, la emblemática canción “Avenida Larco” del grupo Frágil cumple 45 años. La voz de Andrés Dulude que marcó a toda una generación en los años ochenta, hoy vuelve a escucharse para contar la batalla que libra fuera de los escenarios tras denunciar el abandono que enfrenta luego de participar en un ensayo clínico contra el cáncer. Andrés aceptó someterse a un tratamiento experimental, consciente de los posibles riesgos, a cambio de recibir atención médica permanente y de calidad, respaldada por un seguro. Sin embargo, durante el tratamiento perdió gran parte de movilidad y la sensibilidad de sus manos. Hoy, denuncia que el equipo médico responsable de la investigación no ha cumplido con los compromisos asumidos. Punto Final recogió su testimonio y siguió el rastro de esta denuncia hasta encontrar un informe del Instituto Nacional de Salud que cuestiona la atención brindada al músico.

LO QUE NOS DEJÓ LEÓN XIV

La histórica visita del papa León XIV al Perú no solo concitó la atención global, sino que también dejó una profunda huella espiritual, social y económica en el país que lo adoptó como misionero y obispo. Millones de personas participaron en las actividades programas, mientras ciudades como Chiclayo, Pucallpa, Cusco, Lima y Santa Cruz de Succhabamba se colocaron en los ojos del mundo. Su recorrido movilizó a un millón 93 mil 206 visitantes y generó un impacto económico de 680 millones 200 mil soles, según cifras del Mincetur. Chiclayo fue el principal destino beneficiado, al concentrar 502 millones 800 mil soles. Revivamos los momentos más impactantes de la visita de nuestro papa.

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