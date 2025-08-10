Punto Final: reportajes y resumen del programa de este domingo 10 de agosto | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 10 de agosto de 2025.

TRANSPORTE PÚBLICO: PESADILLA A LA LIMEÑA

En Lima y el Callao, subirse a un bus puede costar mucho más que un pasaje: puede costar la vida. Extorsiones, paraderos clandestinos, combis chatarra y conductores sin licencia son los dueños de las pistas, mientras los pasajeros gastan más de 3 horas diarias y en algunos casos hasta más de 30 soles por jornada para llegar a sus destinos. Ni siquiera los fiscalizadores están libres de los ataques. El transporte público es hoy tierra sin ley, lo más parecido al lejano oeste. La pregunta es: ¿quién se atreverá a poner orden? En la capital se realizan 16 millones de viajes diarios, el 85 % en un sistema obsoleto y caótico. El desorden es tal que hasta incluso vehículos usados por fiscalizadores acumulan papeletas, mientras la informalidad gana terreno y las extorsiones asfixian al transporte formal. El pasado 7 de agosto, asesinaron a un pobre cobrador de una empresa que se negaba a pagar cupo, con él ya son 46 las personas asesinadas por las mafias de delincuentes que acosan al transporte público. En el siguiente reportaje, Jorge Dett nos trae una clara radiografía de este tumor corrupto que va creciendo y tomado todo el sistema del transporte público.

LA NUEVA ESTRATEGIA DE PETRO PARA DISTRAER LA ATENCIÓN

Esta semana, en una actitud matonesca, el presidente de Colombia inició una polémica innecesaria con nuestro país a razón de la pertenencia de la isla que está dentro del distrito de Santa Rosa, en la provincia de Ramón Castilla, de la región Loreto. El Perú ha respondido de manera clara y uniforme al presidente colombiano con respecto a que no hay nada que discutir sobre la soberanía de nuestro territorio, ya que tenemos como respaldo los tratados limítrofes de 1922 y 1934. En Colombia, existen voces que critican la posición del propio Petro, como la de la excanciller Marta Ramírez, quien señala que detrás de estas declaraciones hay un cálculo político. En un hecho sin precedentes, Petro cambió el lugar de la tradicional ceremonia del 7 de agosto (día en que selló la independencia del país del norte en Boyacá) a la ciudad de Leticia, ciudad limítrofe con Perú, justo cuando en Boyacá se llevaba a cabo una gran protesta de mineros y agricultores en rechazo a la gestión presidencial. Este sería el verdadero trasfondo de esta nueva pataleta de Gustavo Petro. No es la primera vez que este personaje quiere desviar la atención de los problemas internos de su país enfrentándose a otras naciones. Petro culmina su gestión el próximo año, rodeado de un halo de corrupción e ineficiencia que ya le ha pasado factura en las encuestas. Nuestro compañero Jason La Torre viajó hasta la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia, a orillas del río Amazonas, para contarnos qué es lo que está pasando en uno de los rincones más alejados de nuestro país.

INVASIÓN EN LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO

En estos días, el caso de la ocupación de un espacio público por parte de la congresista María Acuña llamó mucho la atención. Sin embargo, no parece ser el único caso en la Urbanización Los Álamos de Monterrico en Surco. El gobierno municipal de ese distrito ha identificado al menos 230 propiedades que presentan idéntica situación. Hablamos de más de 40 mil metros cuadrados de espacio público, es decir, parques, áreas comunes, que han sido apropiadas, cercadas, por los vecinos, para ampliar sus propiedades. El área ocupada identificada por la Municipalidad de Surco equivale al tamaño del estadio nacional.

LA OTRA BATALLA DE LA PNP

Juan Padilla, un empresario colombiano, fue secuestrado cuando se dirigía al aeropuerto para regresar a su país. En el trayecto, es detenido por un supuesto operativo policial, pero en cuestión de minutos, la intervención se transformó en un secuestro: sus captores le exigían 400 mil dólares por su liberación. La División Antisecuestros y de Inteligencia de la PNP detectó el delito y montó un operativo para rescatarlo, logrando liberar al empresario y detener a dos policías involucrados en este escándalo. Esta semana, otros 11 policías fueron capturados por sus propios colegas, entre ellos el Coronel en retiro Walter Palomino, exjefe del Grupo Terna, por estar involucrados en una banda de extorsionadores de delincuentes. Lamentablemente, estos no son hechos aislados: desde enero de 2025, más de 900 efectivos han sido detenidos por diversos delitos y 535 han sido retirados de la institución. Es la otra guerra que enfrenta la policía: la guerra contra la corrupción dentro de la propia institución. María Horna nos trae los detalles del otro frente de batalla policial que no solo combate el crimen en las calles, sino también lo enfrenta dentro de sus propias filas.

¿Y DÓNDE ESTÁ EL CONTRATO?

Tres puentes metálicos, valorizados en más de ocho millones de dólares, están llegando desde Estados Unidos para reemplazar estructuras dañadas en la avenida Ramiro Prialé. La Municipalidad de Lima afirma que la compra se hizo por emergencia y que el contrato se regularizará después, pero documentos de EMAPE muestran que desconocían cualquier vínculo con la proveedora, incluso con los embarques ya en camino. El reportaje de Harold Moreno revela oficios y cartas que evidencian contradicciones, cambios en las especificaciones técnicas y ofertas más baratas desestimadas. Un proceso de compra directa que, aunque amparado en la ley, deja abiertas dudas sobre su transparencia y como siempre los grandes perjudicados: los vecinos de la zona.