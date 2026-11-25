Jeanette Alonzo Contreras fue proclamada como la nueva alcaldesa de Lima Metropolitana para el periodo 2027-2030 por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro. La representante de Renovación Popular Perú asumirá oficialmente el cargo el próximo 1 de enero de 2027, luego de una decisión sustentada en las disposiciones electorales sobre la reelección inmediata de autoridades municipales.

Su designación se produce debido a que Rafael López Aliaga, quien encabezó la lista electoral y fue elegido alcalde para el periodo 2023-2026, no podrá ejercer nuevamente la alcaldía durante el periodo municipal inmediatamente posterior. Por ello, Alonzo Contreras, quien ocupaba el segundo puesto de la candidatura, será quien asuma la conducción de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

¿CUÁL ES LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE JEANETTE ALONZO CONTRERAS?

De acuerdo con la información consignada en su declaración jurada de hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jeanette Alonzo tiene 52 años y nació en el distrito limeño de Jesús María.

Su trayectoria profesional está vinculada al ámbito contable y financiero. Estudió Contabilidad en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, donde obtuvo el grado de bachiller en 2001 y el título profesional de contadora pública en 2002. Posteriormente, en 2024, alcanzó el grado de maestra en Finanzas Corporativas por la Universidad Privada del Norte.

En el campo laboral, registra experiencia desde 1996 como contadora en la empresa Promotora Desarrollo Educación y Cultura, institución en la que señala que continúa trabajando hasta la actualidad.

SU TRAYECTORIA POLÍTICA EN LA MUNICIPALIDAD DE LIMA

El ingreso de Alonzo Contreras a la política municipal ocurrió durante las Elecciones Regionales y Municipales de 2022. En aquella contienda integró la lista de Renovación Popular liderada por Rafael López Aliaga y consiguió ser elegida regidora de Lima Metropolitana.

Comenzó a ejercer sus funciones en enero de 2023 y permaneció en el concejo municipal durante la gestión de López Aliaga. También continuó desempeñándose como regidora después de que este renunciara a la alcaldía, en octubre de 2025, para participar en la carrera presidencial. Desde entonces, la municipalidad quedó bajo la conducción de Renzo Reggiardo.

Su experiencia como integrante del concejo metropolitano constituye su principal antecedente dentro de la administración municipal antes de asumir la máxima autoridad de la capital.

SU PARTICIPACIÓN EN RENOVACIÓN POPULAR

Además de su labor como regidora, Jeanette Alonzo mantiene responsabilidades dentro de la estructura partidaria de Renovación Popular.

Según su declaración presentada ante el JNE, desde 2025 ocupa el cargo de secretaria nacional de Economía de dicha organización política. Asimismo, en enero de 2026 asumió la Gerencia Central de Finanzas de la alianza electoral Renovación Popular Perú, agrupación con la que participó en el reciente proceso electoral.

Estas funciones evidencian su vinculación con la gestión económica y administrativa de la organización política que la llevó a integrar la lista municipal.

¿CUÁNTO DECLARA EN INGRESO Y QUÉ BIENES POSEE?

La información patrimonial registrada en su hoja de vida electoral también detalla sus ingresos y propiedades.

En el apartado de ingresos, bienes y rentas, Alonzo Contreras informó que durante 2025 percibió más de S/ 275 mil en ingresos totales, provenientes principalmente de actividades desarrolladas en el sector privado.

En cuanto a su patrimonio, declaró cinco propiedades inmobiliarias inscritas en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), además de tres vehículos.

Por otro lado, en el rubro de antecedentes judiciales, no registra sentencias condenatorias ni fallos relacionados con el incumplimiento de obligaciones familiares, contractuales o laborales.

¿POR QUÉ JEANETTE ALONZO ASUMIRÁ LA ALCALDÍA DE LIMA?

La decisión del Jurado Electoral Especial de Lima Centro se fundamenta en el criterio establecido por el Jurado Nacional de Elecciones para evaluar los casos de reelección encubierta de autoridades municipales.

El organismo electoral consideró que Rafael López Aliaga fue elegido alcalde de Lima para el periodo 2023-2026 y ejerció el cargo desde enero de 2023 hasta octubre de 2025, fecha en la que presentó su renuncia para postular a la Presidencia de la República.

Sin embargo, para el JEE, su salida anticipada no modifica el hecho de que fue elegido como máxima autoridad de Lima para el periodo municipal anterior. En consecuencia, su renuncia no le permite volver a asumir la alcaldía durante el mandato inmediatamente posterior.

Bajo este criterio, Jeanette Alonzo Contreras, quien ocupó el segundo lugar en la lista de Renovación Popular Perú, será la encargada de asumir la alcaldía metropolitana desde el 1 de enero de 2027. Mientras tanto, López Aliaga mantendrá su condición de primer regidor dentro de la conformación municipal correspondiente.

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