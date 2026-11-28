El Poder Ejecutivo oficializó el nombramiento del exministro Rafael Rey Rey como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en el Reino de España. La medida fue formalizada mediante una resolución suprema que cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear.

Este nombramiento diplomático ocurre poco tiempo después de que Rey dejara la titularidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cartera que asumió el 28 de julio de 2026. Menos de dos meses tras jurar en dicho despacho, exactamente el 18 de septiembre, presentó su renuncia irrevocable argumentando motivos de salud que le impedían cumplir sus responsabilidades con la dedicación requerida.

De acuerdo con lo dispuesto en la norma publicada, a Rey se le extenderán las Cartas Credenciales y los Plenos Poderes correspondientes para ejercer su nueva representación en territorio español. Asimismo, el documento establece que el día exacto en que deberá iniciar sus funciones será determinado posteriormente a través de una resolución ministerial.

Con su aceptación, el extitular de Transportes retorna a la función pública en el servicio exterior pese a las razones médicas invocadas hace unas semanas para apartarse del gabinete ministerial.

OTROS NOMBRAMIENTOS

Además de la designación en Madrid, el Gobierno ha dispuesto otros cambios relevantes en diversas representaciones diplomáticas peruanas en el extranjero. Entre los nombramientos recientes que han captado atención destaca la designación de Martín Pastor Santiváñez Vivanco como nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú ante la Santa Sede.

De igual manera, el Ejecutivo nombró a Madeleine Osterling Letts para asumir el cargo de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Perú en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Finalmente, la Embajadora en el Servicio Diplomático de la República, María Antonia Ida Masana García, fue designada como representante plenipotenciaria del país ante la República Federativa del Brasil.

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