La bancada de Renovación Popular en la Cámara de Diputados presentó una denuncia contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, ante la Subcomisión de Asuntos Constitucionales (SAC) por los presuntos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad.

Según el documento, el Pleno del JNE habría excedido sus competencias al impedir que un ciudadano elegido como primer regidor asuma la alcaldía de un distrito si ya ocupó ese cargo en el periodo 2022-2026. Para la agrupación política, esta disposición introduce un impedimento que no está establecido en la legislación vigente y modifica las reglas de sucesión municipal.

En ese sentido, para Renovación Popular, el Pleno del Jurado sólo debía verificar la correspondencia entre los resultados oficiales y las autoridades proclamadas, pero terminó estableciendo una condición que regularía el ejercicio de la alcaldía.

Renovación Popular sostiene que la decisión no solo afecta directamente a Rafael López Aliaga, sino también a la representación política que obtuvo el partido en las elecciones. Esto debido a que se estaría alterando el orden de prelación de su lista electoral.

En otro apartado, señalan que si bien la Ley Orgánica de Municipalidades establece expresamente las competencias y funciones de las autoridades locales, no otorga al Jurado Nacional de Elecciones facultades para crear nuevos impedimentos para reemplazar a un alcalde.

EL PAPEL DE ROBERTO BURNEO

De acuerdo con el partido, la participación de Burneo no solo se reduce a su cargo de presidente del JNE, sino por que también intervino en la aprobación de una regla que “excedió las competencias reconocidas al Jurado Nacional de Elecciones”.

“Alteró el mecanismo de reemplazo del alcalde establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades. La decisión afectó la representación municipal obtenida por Renovación Popular, al modificar anticipadamente las consecuencias del orden de prelación de su lista electoral y excluir al primer regidor de la posibilidad de asumir la Alcaldía en los supuestos previstos por la ley”, menciona el texto.

VIDEO RECOMENDADO