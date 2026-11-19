La senadora de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, ratificó que su agrupación continuará impulsando la denuncia constitucional presentada contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, por la resolución vinculada a una eventual asunción de Rafael López Aliaga a la Alcaldía de Lima.

Ante los medios de comunicación, Jáuregui reiteró su respaldo a López Aliaga y señaló que su bancada recurrirá a los mecanismos disponibles para cuestionar la decisión del organismo electoral.

“Vamos a usar todas las armas, herramientas que podamos para poder traer justicia a eso de más de un millón y medio de limeños que votamos por él”, declaró.

La denuncia presentada por Renovación Popular cuestiona la Resolución N.° 4557-2026-JNE y solicita la destitución e inhabilitación de Burneo, además de la apertura de un proceso penal por los presuntos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad.

PIDE INVESTIGAR FALLAS EN MISA DE LAS PALMAS

Respecto a las fallas técnicas registradas durante la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, Jáuregui planteó conformar primero un grupo de trabajo que determine las responsabilidades antes de evaluar una eventual interpelación al canciller Carlos Espá.

La senadora sostuvo que el titular de Relaciones Exteriores debe brindar explicaciones ante el Congreso, aunque consideró que una interpelación podría no ser necesaria después de realizar las investigaciones correspondientes.

“Necesito primero el grupo de trabajo que haga todo un análisis y luego ya una interpelación al ministro Espá, que creo que no va a ser necesaria”, manifestó.

RESPALDA ACERCAMIENTO ENTRE PERÚ Y MÉXICO

Jáuregui también respaldó la participación de la presidenta Keiko Fujimori en la cumbre APEC en China y destacó la importancia de fortalecer las relaciones del Perú con otros países.

En ese contexto, se refirió al acercamiento entre Fujimori y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ambas mandatarias sostuvieron en Shenzhen su primer encuentro presencial desde que Perú y México anunciaron, el pasado 7 de agosto, la reanudación de sus relaciones diplomáticas.

Sheinbaum confirmó que la conversación fue breve y señaló que Fujimori mostró interés en fortalecer la cooperación bilateral entre ambos países.

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