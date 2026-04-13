Resultados ONPE en vivo: así va el conteo oficial de las Elecciones Generales 2026

Tras el cierre de los locales de votación el último domingo 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el procesamientos de actas y compartió los primeros resultados de las Elecciones Generales 2026.

Luego de una jornada electoral marcada por la polémica debido a la falta de instalación de mesas de votación, la entidad estatal puso a disposición de los ciudadanos los avances del conteo de votos a nivel nacional, priorizando los resultados presidenciales.

Cabe señalar que este lunes 13 de abril continuarán las Elecciones Generales 2026 para las más de 63 mil personas que no lograron emitir su voto por la falta de instalación de mesas de sufragio debido a los retrasos en el traslado de material electoral.

La medida aplica específicamente para las instituciones educativas afectadas en Lima Metropolitana además de las sedes de Orlando (Florida) y Paterson (Nueva Jersey) en Estados Unidos.

RESULTADOS ONPE EN VIVO:

07:35 A.M. | CONTEO AL 51.861 %

Hasta el momento se han contabilizado 92,766 actas que arrojan los siguientes resultados:

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