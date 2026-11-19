El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se pronunció tras la denuncia constitucional presentada por la bancada de Renovación Popular en su contra. El titular del organismo electoral defendió la actuación del Pleno respecto a la entrega de credenciales para la Alcaldía de Lima y sostuvo que todas las decisiones adoptadas se encuentran respaldadas por el marco constitucional y legal.

La acusación impulsada por dicha agrupación política busca que Burneo sea inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos, en medio de la controversia por la negativa de entregar credenciales a personas que ya habrían ocupado el cargo de alcalde.

En declaraciones a la prensa, el funcionario expresó su confianza en que el Congreso de la República evalúe el caso con imparcialidad y tome en consideración los fundamentos jurídicos de la resolución electoral.

“Espero yo y confío que el Congreso va a actuar objetivamente ponderando todas las acciones y respecto a las decisiones que nosotros hayamos tomado en el marco siempre constitucional y observando la ley”, manifestó.

BURNEO SOSTIENE QUE DECISIÓN DEL JNE RESPETÓ LA CONSTITUCIÓN

El titular del organismo electoral remarcó que la resolución cuestionada no fue una determinación personal suya, sino una decisión adoptada por el Pleno del JNE, luego de evaluar los distintos escenarios y las disposiciones legales aplicables.

Asimismo, explicó que la posición institucional estuvo relacionada con las restricciones constitucionales sobre la reelección de autoridades municipales y la entrega de credenciales a quienes ya habían ejercido el cargo de alcalde.

Burneo consideró que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe analizar las actuaciones del organismo electoral antes de pronunciarse sobre la denuncia presentada por Renovación Popular.

JNE RECUERDA A PARTIDOS QUE ELECCIONES MUNICIPALES SE DEFINEN POR LISTAS

En otro momento, Burneo explicó que las organizaciones políticas fueron advertidas sobre la importancia de presentar y dar a conocer sus listas completas de candidatos durante las Elecciones Regionales y Municipales.

Indicó que los ciudadanos deben conocer a todos los integrantes de las agrupaciones políticas, debido a que alguno de los candidatos a regidores podría asumir posteriormente la Alcaldía ante una eventual vacancia u otra circunstancia que impida al titular continuar en el cargo.

De esta manera, defendió que el organismo electoral actuó de forma consecuente con las disposiciones constitucionales y las reglas que rigen los procesos municipales.

¿QUIÉN DECIDIÓ LA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN EL DEBATE?

Por último, el presidente del JNE aclaró que el Pleno del organismo electoral no intervino en la decisión sobre la participación de Rafael López Aliaga en el debate entre los postulantes a la Alcaldía de Lima.

Según precisó, la organización de las rondas de debate y los acuerdos sobre quiénes participarían fueron establecidos por los propios partidos políticos que formaron parte de la confrontación electoral.

Con estas declaraciones, Burneo respondió a los cuestionamientos de Renovación Popular y reiteró que las decisiones del máximo organismo electoral se adoptaron bajo criterios constitucionales y dentro de sus competencias.

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