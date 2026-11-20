Los ciudadanos convocados a la Segunda Elección Regional 2026 podrán acudir a las urnas este domingo 6 de diciembre aunque tengan el DNI vencido. También podrán sufragar, de manera excepcional, aquellos electores mayores de edad que todavía conserven su DNI de menor de edad.

La disposición fue oficializada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) mediante la Resolución Jefatural N.° D000078-2026-RENIEC/JNAC, publicada este viernes 20 de noviembre en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

Según la norma, firmada por la jefa nacional del Reniec, Carmen Velarde, se prorroga excepcionalmente hasta el domingo 6 de diciembre de 2026 la vigencia de los DNI vencidos o que estén por caducar de los ciudadanos obligados a sufragar en la Segunda Elección Regional.

La medida busca garantizar que los electores incluidos en el padrón puedan ejercer su derecho al voto durante la jornada electoral.

SE PODRÁ VOTAR CON DNI AMARILLO

El Reniec también autorizó excepcionalmente el uso del DNI de menor de edad para aquellos ciudadanos incluidos en el padrón electoral que ya alcanzaron la mayoría de edad, pero que todavía no realizaron el cambio por un documento de adulto.

La resolución precisa que la falta de actualización del DNI no implica la pérdida de la condición de ciudadano ni del derecho al sufragio.

La autorización tendrá efectos únicamente para participar en la Segunda Elección Regional del 6 de diciembre. En el caso de los DNI vencidos, la prórroga no amplía su vigencia para realizar otros trámites civiles, bancarios, notariales o administrativos.

La Segunda Elección Regional 2026 se realizará en 15 regiones del país y convocará a más de 12,4 millones de electores, según información de la ONPE.

Finalmente, el Reniec dispuso poner la resolución en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para las acciones correspondientes dentro de sus competencias.