Quince regiones del Perú retornarán a las urnas el próximo domingo 6 de diciembre para elegir a sus máximas autoridades en la segunda vuelta de las Elecciones Regionales. Esta jornada electoral fue dispuesta tras confirmarse que ningún postulante alcanzó el 30 % de los votos válidos en dichos departamentos durante los comicios celebrados el pasado 4 de octubre.

El anuncio se produce luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyera con el cómputo oficial de los resultados. Con el cierre del conteo, la ciudadanía ya conoce quiénes asumirán los gobiernos regionales en Callao, Ica, San Martín, Huánuco, Ucayali, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Madre de Dios.

En los territorios donde se requiere una nueva votación, diversas agrupaciones políticas disputarán la gobernación. Estos son los partidos que se disputarán el gobierno regional el próximo 6 de diciembre:

Amazonas : Partido Democrático Somos Perú / Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo

Áncash : Alianza para el Progreso / Podemos Perú

Arequipa : Fuerza Arequipeña / Ahora Nación – AN

Cajamarca : Partido Democrático Somos Perú / Alianza para el Progreso

Junín : Podemos Perú / Alianza para el Progreso

La Libertad : Partido Democrático Somos Perú / Podemos Perú

Lambayeque : Partido Democrático Somos Perú / Fuerza Popular

Lima Provincias : Partido Democrático Somos Perú / Alianza Renovación Popular y Toro

Loreto : Partido Democrático Somos Perú / Alianza para el Progreso

Moquegua : Acción Popular / Partido Democrático Somos Perú

Pasco : Partido Frente de la Esperanza 2021 / Podemos Perú

Piura : Alianza para el Progreso / Podemos Perú

Puno : ASI – Juntos por el Perú / Ahora Nación – AN

Tacna : Alianza para el Progreso / Ahora Nación – AN

Tumbes: Fe en el Perú / Partido Democrático Somos Perú

NIVEL DE PARTICIPACIÓN

El balance oficial de la jornada del 4 de octubre también permitió identificar los departamentos con mayor y menor afluencia de electores. El porcentaje más alto de asistencia se concentró en Tacna, jurisdicción que alcanzó el 80.7 % de participación ciudadana.

Detrás de la región fronteriza se ubicaron Ica, con un 80.4 % de votantes, y Puno, que registró un 80.2 %. Estas tres circunscripciones lideraron la concurrencia electoral a nivel nacional durante la primera vuelta.

En contraste, los índices más bajos de asistencia a los centros de votación se reportaron en departamentos de la Amazonía. Loreto encabezó el menor registro con apenas el 64.4 % de participación, seguido de cerca por Ucayali con 64.8 % y Madre de Dios con 65.9 %.

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