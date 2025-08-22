Subcomisión suspende denuncias constitucionales contra Dina Boluarte tras fallo del TC

Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, suspendió todas las denuncias constitucionales que se han presentado contra la presidenta Dina Boluarte. En ese sentido, indicó que esta decisión se toma tras el fallo del Tribunal Constitucional que establece que un jefe de Estado en funciones solo puede ser investigado por las causales establecidas en el artículo 117 de la Constitución.

“Esta Presidencia toma nota que con fecha 19 de agosto del presente año, el Tribunal Constitucional peruano ha publicado la sentencia en el proceso competencial, en el cual, acorde a sus considerandos, ordena suspender aquellas investigaciones en trámite sobre la actual presidenta de la República que no tengan relación con las causales previstas en el artículo 117 de nuestra Constitución Política”, informó Camones.

Asimismo, comunicó que acatarán el criterio del Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la Constitución, “independientemente de estar de acuerdo o no con ello”. La parlamentaria aprovechó en señalar que, conforme lo establecido en dicha sentencia, la tramitación de las acusaciones a la principal figura del Ejecutivo se reiniciará al final de su mandato, en 2026.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República quedó oficialmente instalada para el período anual de sesiones 2025-2026, bajo la presidencia de la congresista Lady Camones de Alianza para el Progreso (APP). La Mesa Directiva la complementa el parlamentario Jorge Montoya Manrique de Honor y Democracia (HyD) como vicepresidente.

