El Gobierno peruano oficializó la entrada en vigor del Protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, una medida efectiva desde el 1 de noviembre que busca dinamizar el intercambio bilateral. Esta actualización no reemplaza al pacto original vigente desde 2010, sino que adecúa su normativa a las exigencias actuales del mercado global mediante la reforma de siete secciones y la adhesión de cinco nuevas áreas temáticas.

Con esta renovación, ambas naciones apuntan a reforzar la cooperación aduanera, impulsar la economía digital y generar condiciones óptimas para atraer capitales hacia el Perú. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, expresó a la cadena CGTN Español su expectativa de que el convenio permita profundizar los vínculos comerciales y fomentar la llegada de más empresas chinas al mercado nacional.

Según detalló previamente el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, las cinco materias añadidas corresponden a Política de Competencia, Comercio Electrónico, Cadena Global de Suministro, Cooperación en Normas y Evaluación de la Conformidad, y Medio Ambiente. En el ámbito logístico, se acordó intercambiar información sobre indicadores y reconocer documentos de transporte para agilizar las operaciones exteriores de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Respecto al eje ambiental, ambos países reafirmaron la relevancia de la sostenibilidad en los procesos productivos y plantearon identificar iniciativas conjuntas en torno a la economía circular. Paralelamente, las reformas aplicadas a siete capítulos preexistentes —entre ellos Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros, Inversión, Entrada Temporal de Personas de Negocios y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias— facilitarán la importación, exportación y el transporte directo de mercancías.

COPRODUCCIONES AUDIOVISUALES PERÚ-CHINA

La optimización también introduce reglas específicas en el capítulo de Comercio de Servicios para promover inversiones en rubros clave como las telecomunicaciones y el transporte multimodal. Asimismo, el acuerdo fomenta las coproducciones audiovisuales entre Perú y China con el propósito de difundir las locaciones y los atractivos turísticos del territorio peruano.

En materia de Propiedad Intelectual, el protocolo fortalece la salvaguarda de los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos nacionales. Además, suma disposiciones para proteger las indicaciones geográficas, herramienta que permite identificar productos vinculados a un origen territorial determinado y acceder a las preferencias comerciales correspondientes.

Esta actualización responde a la necesidad de ampliar los alcances del tratado suscrito originalmente hace más de una década, dotando a los actores económicos de un marco normativo moderno para el desarrollo comercial bilateral.

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