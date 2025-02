Cesar Acuña sobre la inseguridad en Trujillo: «¿Qué puedo hacer si hay un asalto o una bomba?»

César Acuña vuelve a ser viral por una frase dicha en un evento al que asistió, pues el gobernador fue partícipe de un evento privado de la Universidad César Vallejo mientras se encontraba en horario laboral como gobernador, por ello, fue consultado sobre la inseguridad en Trujillo durante las últimas semanas.

Para Acuña, el trabajo de la seguridad ciudadana en Trujillo es netamente de la Policía Nacional del Perú (PNP) y por eso, «él no puede hacer nada al respecto». «¿Yo qué podría hacer en Trujillo si hay un asalto, yo qué podría hacer si hay una bomba? Tiene que estar la policía nacional», respondió el líder de APP.

Además, el político pidió a los periodistas que se «tranquilicen» ya que todos lanzaban preguntas sobre el tema. «Solo estoy invitado y creo que, como fundador, creo que por gratitud, por agradecimiento, esta es una invitación que no puedo negarla. Sería un desaire que te inviten a una universidad que has fundado y porque hay malos comentarios, porque van a criticar al gobernador no voy”, agregó.

Finalmente, Acuña indicó que hay desconocimiento sobre el tema de la inseguridad porque creen que el gobernador (César Acuña) debe trabajar en la seguridad: «Lo único que debe hacer es apoyar», finalizó.

