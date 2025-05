Cusco: advierten estafas en entradas falsas para Inti Raymi 2025

A pocas semanas de celebrarse el Inti Raymi 2025, la Empresa Municipal de Festejos de Cusco (EMUFEC S.A.) ha emitido una alerta urgente ante la creciente circulación de entradas falsas y paquetes turísticos no autorizados que ofrecen acceso al evento central en la explanada de Sacsayhuamán.



Erik Callañaupa, presidente del directorio de EMUFEC, aclaró que la única plataforma autorizada para la venta de entradas es Teleticket. Cualquier otra oferta, ya sea presencial o virtual, es considerada fraudulenta.



“Que no se dejen sorprender. EMUFEC no vende directamente las entradas ni trabaja con terceros o personas individuales. Todo está centralizado en Teleticket”, enfatizó Callañaupa.



Según el funcionario, el 99% de las entradas oficiales ya han sido vendidas, y solo quedan 76 boletos disponibles al público. Pese a ello, diversas páginas web y agentes informales estarían ofreciendo entradas falsas por hasta 300 dólares, cuando los precios oficiales están en moneda nacional.

En su comunicado oficial, EMUFEC resalta lo siguiente:

Las entradas no incluyen paquetes turísticos.

Las ventas se realizan únicamente en soles.

No existe venta directa ni por medio de terceros.

Toda información válida debe consultarse a través de canales oficiales.

Callañaupa también informó que la Policía Nacional y el Ministerio Público ya están investigando las denuncias relacionadas con estos intentos de estafa. “Hemos identificado agencias que, sin autorización, ofrecen entradas con almuerzos, guías y servicios adicionales. Esto no forma parte del evento oficial”, advirtió.



Por otro lado, David Ancca, el actor encargado de personificar al Inca este año, comentó que más de 800 actores están trabajando intensamente para ofrecer un espectáculo inolvidable el próximo 24 de junio, fecha central de la celebración. Además, adelantó que la escenificación del Inti Raymi 2025 incluirá nuevas sorpresas para el público local y visitante.



Finalmente, EMUFEC hizo un llamado a la ciudadanía y turistas nacionales y extranjeros a no dejarse engañar y a verificar siempre la autenticidad de sus entradas antes de realizar cualquier compra.

